هل شقيقة تركي آل شيخ لها علاقة بقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم ؟، بعد الإعلان عن مقتل الطبيب المصري بواسطة السيدة السعودية التي رفض إعطائها علاج المضاد الحيوي بدون وصفة طبية، وجاء هذا القرار بعدما أقرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية منع صرف أي علاج بدون أي وصفة طبية مما أثار غضب السيدة، هذا ما دفعها الى اطلاق النار على الصيدلي واصابته بطلقتين في صدره أدت الى وفاته على الفور، وفي مقالنا هذا سوف نجيب على تساؤلكم هل شقيقة تركي آل شيخ لها علاقة بقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم ؟، تابعونا.

هل شقيقة تركي آل شيخ لها علاقة بقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم ؟

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خبر مقتل الصيدلي المصري على يد طبيبة مصرية بعدما رفض إعطائها العلاج بدون وصفة طبية، وهذا الخبر أثار الجدل في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، لأنه تم قتله عمدا وبدون أي مبررات، ولم يتم الكشف حتى الان عن اسم الطبيبة القاتلة المصرية، فهذه السيدة سلمت نفسها بشكل مباشر الى السلطات في المملكة العربية السعودية، وصرحوا بعدها ان هذه السيدة هي شقيقة المستشار تركي آل الشيخ، هي من أطلقت النار على الصيدلي المصري أحمد حاتم، ولكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.