انتشر خبر حمل الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد ظهورها في الحفل الأخير لها ببطن منتفخة، وقال رواد التواصل الاجتماعي انها يبدو عليها انها في الشهر السابع من الحمل، وكانت شيرين عبد الوهاب في الفترة السابقة تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد خبر طلاقها ورجوعها الى الفنان حسام حبيب، ومن خلال مقالنا التالي سوف نتعرف على هل شيرين عبد الوهاب حامل، تابعونا.

هل شيرين عبد الوهاب حامل

تردد هذا السؤال كثيرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد ظهورها ببطن منتفخة تبدو وكأنها في الشهر السابع من حملها، و كانت قد ظهرت مؤخرا في أحد حفلات الزفاف الخاصة بواحد من جمهورها وخلال حفل الزفاف ظهرت ببطن منتفخة للغاية ولكن الفنانة شيرين عبد الوهاب نفت خبر الحمل، وقالت انها مجرد انتفاخات وتعاني من مرض القولون العصبي، وكان نص الرد الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب كالتالي: «أنا نفسي بحس إني ونبي يا اختي في السابع، وعلى وش ولادة كل لحظة، بس للأسف ده قولون وبكتيريا حلزونية والتهابات في الاثني عشر»، وقالت ايضا انها متزوجة من حسام حبيب منذ اربعة سنوات ولم تحمل منه نهائيا.

من هي شيرين عبد الوهاب السيرة الذاتية ويكيبيديا

تعتبر الفنانة شيرين عبد الوهاب ممثلة مصرية الجنسية وهي من مواليد محافظة القاهرة في الثامن من شهر أكتوبر من العام 1980 ميلادي، وبدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب مشوارها الفني في العام 2002، عندما غنت اول اغنية لها كانت بعنوان اه يا ليل، وبعدها ازدادت شهرتها بعد مشاركتها مع الفنان تامر حسني في البوم فري ميكس 3 في العام 2002، وأيضا شاركت في فيلم ميدو مشاكل مع الفنان أحمد حلمي، مما ساهم من زيادة قاعدتها الجماهيرية في الوطن العربي، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالفنانة شيرين عبد الوهاب من الاتي: