هل صحيح الموز مفيد للإمساك

يعتبر الإمساك من المشاكل الهضمية الشائعة والمزعجة، ويمكن للكثير من الناس اللجوء إلى تناول أدوية مسهلة للتخلص من هذه المشكلة، لكن حل هذه المشكلة يمكن أن يشمل الطعام الذي يأكله الفرد. في هذه المقالة سوف نكتشف فوائد الموز في علاج هذه المشكلة.

فوائد الموز للإمساك

تختلف الآراء الطبية حول الموز فيما إذا كان يسبب الإمساك أو يخفف منه، وهذا الاختلاف في الرأي يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تليين الأمعاء، وتتلخص أهم فوائد الموز في علاج الإمساك فيما يلي

الموز غني بالألياف التي تلعب دورًا رئيسيًا في امتصاص الماء من الأمعاء وتسهيل خروج البراز من الأمعاء، كما أنها تعمل على تليين البراز وجعله كبيرًا ولينًا.

يحتوي الموز على البكتين، وهو نوع من الكربوهيدرات المعقدة (ألياف غذائية مذابة في الماء)، ويتكون من سكريات معقدة تساعد على تليين جدار الأمعاء، وتسهيل حركتها، وبالتالي التخلص بسهولة من فضلات وبراز الجسم.

يحتوي الموز أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم، حيث أن موزة واحدة متوسطة الحجم توفر للجسم 12٪ من احتياجاته اليومية من البوتاسيوم، ويلعب هذا العنصر دورًا مهمًا في القضاء على الإمساك.

الموز غني بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث أنه يحتوي على عديد السكاريد “فركتو-أوليغوساكاريدس”، والتي لها أيضًا دور مهم في الوقاية من الإمساك وعلاجه. يمنع هذا المركب الموز من التخمر في الأمعاء ويحفز عملية الهضم ويزيد من مستويات الطاقة في الأمعاء. الجسم.

كيفية استخدام الموز لعلاج الإمساك بالعسل والموز