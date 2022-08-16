هل صحيح انحسار نهر الفرات؟، يشهد العراق ربما أفظع موسم جفاف منذ سنوات عديدة، في حين أن هذه معلومات مروعة لمربي الماشية، إلا أنها ترفع من سرور علماء الآثار في البلاد، كشفت المياه المتراجعة لنهر الفرات عن مواقع أثرية قديمة، كان بعضها غير معروف حتى وقت قريب.

هل انحسر نهر الفرات

بالنسبة إلى راتب علي الكبيسي رئيس دائرة الآثار في محافظة الأنبار، فتح موسم الجفاف مكانًا مختلفًا تمامًا معروفًا بفرص جديدة للنجاح، وهو يرى أن هذا التطور بدأ في الأنبار ، بالقرب من نهر الفرات، يقول: “تصور الجميع أن الأنبار كانت مجرد صحراء بدون أي أهمية ومع ذلك، وجدنا أن هذه المنطقة من المحتمل جدًا أن تكون من المنطقة الأثرية الرئيسية في كل العراق.، وقد تمت تسوية هذه القطعة من العراق بسرعة.

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هل صحيح انحسار نهر الفرات؟

اكدت مصادر كثيرة انه بدأ نهر الفرات بالانحصار ويأتي ذلك ضمن ما ورد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حيث روى انه من علامات الساعة الصغرى سينحصر نهر الفرات عن جبل من ذهب، هذا وقد وجد العلماء عند انحصار النهر الكثير من الاثار التي تعتبر كنزًا للحضارة العراقية في وقتنا الراهن ولكنها كارثة إنسانية بكل مقاييس الكلمة لما سيترتب عليها من انحصار المواد البيئية والرقعة النباتية في المنطقة وانحصار تربية الأغنام لأنها تعتمد اعتماد كلي على نهر الفرات في الشرب.

انحسار نهر الفرات

في منتصف الثمانينيات قامت إدارة صدام حسين بسد نهر الفرات في مكان قريب، مما أدى إلى إغراق أرض بطول 120 ميلًا بالقرب من حدود العراق مع سوريا، تقول السلطات إن ما كان في السابق إمدادًا هائلاً امتد إلى الحد الذي يمكن للعين رؤيته تقلص بنسبة 90 في المائة منذ الصيف،

اعرب عن أنه تم استخراج ما لا يقل عن 75 وجهة أثرية إلى حد ما قبل أن تغمر المنطقة، أداروا مجموعة من الحضارات من 3000 قبل الميلاد، يعود ذلك إلى الحضارة السومرية والرومانية، ما أدى الى ظهور ثروة كبيرة من الاكتشافات الحديثة لحضارة امتد من قبل 3000 عام قبل الميلاد، ولكن لا ننسى ان نهر الفرات هو مصدر كبير من مصادر الحياة التي لا غنى عنها في العراق.