ما مدى واقعية صوت الحوت الأزرق .. ولماذا سمع الصوت فقط في مصر وليبيا.

هل صوت الحوت من علامات الساعة .. فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يتضمن أصوات غريبة صادرة من أعماق البحر الأبيض المتوسط ​​، كما رصدها في مصر وليبيا، من قبل بعض مواطني الساحل الليبي مشيرين الى التشابه بين هذه الاصوات واصوات الحوت ابواق السماء فيما قال البعض انها تنتمي الى صوت الحوت الازرق في البحر.

جاء الترجيح منهم أن هذه الأصوات تنتمي إلى الحوت الأزرق في البحر، بالتزامن مع هجرته من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي في المناطق المدارية الحارة وللتزاوج، كما أنه يجعل هذه الأصوات كنوع من الإشارات والتنبيه لبقية الحوت. الحيتان الزرقاء، حتى تسمع صوته الذي يصل إليها على مسافة 1600 كيلومتر، ويبدو أن طريق الهجرة هو الذي سمح فقط لسكان الشمال إلى مصر وليبيا بسماع تلك الأصوات.

ولكن كان هناك العديد من الأقوال التي تقول إن هذا الصوت يمكن أن يكون انتحارًا لحوتًا، لأنه عندما تقترب الحيتان من الشاطئ يزداد الضغط على أجسامها، وبالتالي تبدأ أعضاء الحيتان في الإصابة بسبب الضغط المرتفع على السواحل. من أعماق البحر، وبسبب وزن الحوت الضخم الذي هو أكبر من الديناصورات، يصعب على الحوت تحمل هذا الضغط لكي ينتقل إلى الأعماق مرة أخرى، ومن خلال الموقع الرسميك يقرر أن يصنع هذه الأصوات نتيجة إصابته الخطيرة والاقتراب من الشاطئ، ويستقر هناك لعدة أسابيع، حتى يموت بشكل نهائي.

وعلى الرغم من إجماع أكثر من فئة على هذه الفرضية، اختلف العلماء في تفسيرها، وفي تحديد صحة مصدرها، والتي عزاها كثير من المواطنين في ذلك الوقت إلى أصوات صادرة من السماء، مشيرين إلى أن هذه الأصوات ظهرت بالفعل منذ عدة سنوات. قبل في مصر.

تعود بداية ظهور هذه الأصوات إلى أمريكا وكندا وقليل من الدول الأوروبية الأخرى، واختلفت الآراء حولها، حيث قال البعض إنها أصوات كائنات فضائية ستغزو الأرض وأنهم يرسلون له تحذيراتهم. .

وكان أغرب تفسير أن هذه الأصوات تنبعث من الجنيات في البحر، ولن يتمكن العلم من تفسير هذه الظواهر الغريبة. وقال آخرون إن هذه الأصوات ترجع إلى المعدات الأرضية والأرقام الصناعية المتعلقة بمشروع تصادم الهادرون، وأن هذه الأصوات ترجع إلى هذا التقدم التكنولوجي.

لكن كثيرين اتفقوا على أن صوت هدير البحر الأبيض المتوسط ​​هو صوت الحوت الأزرق، أحد أكبر الكائنات البحرية في العالم، يبلغ طوله 30 مترًا ووزنه 170 طنًا أو أكثر، فهو أضخم حيوان. معروف من أي وقت مضى.

يتميز الحوت الأزرق بجسمه الطويل والنحيف، وهو ملون بعدة ألوان متدرجة، فهو رمادي مزرق من الخلف وأفتح لونًا على الجانب السفلي، ويعيش في المحيط المتجمد الجنوبي، والنوع الثالث هو BM brevicoda، المعروف أيضًا باسم الحوت الأزرق القزم، ويعيش في المحيط الهندي وجنوب المحيط الهادئ.

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