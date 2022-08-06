هل طريق الهدا خطير الان ، في ظل التعرف على الطرق التي تتواجد داخل السعودية والتي تمتاز بكبر مسافتها مقارنة بدول اخرى ، إذ أنها تحتوي على طرق جبلية مختلفة منها ما هو عادي ، وهنالك طرق خطرة تأتي على منحدرات ، و يعد طريق الهدا من الطرق الجبلية في المملكة العربية السعودية ، وهو أحد الطرق الملتوية التي تتميز بالارتفاع العالي يصل الى 2000 متر ارتفاعه فوق سطح البحر ، تابعوا معنا .

طريق الهدا

يعتبر طريق الهدا من أغرب الطرق في العالم. الطريق يقع بمكة المكرمة. إنه طريق متعرج، حيث يبدأ الطريق بدرجة حرارة عالية، ثم تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض شيئًا فشيئًا، حيث يبدأ الناس في الخروج من الطريق، ويكون الجو باردًا. على مسافة 23 كيلومترًا، تبدأ درجة الحرارة في التغير ويكون الجو حارًا جدًا.

هل الطريق إلى الهدا خطرة الآن

طريق الهدا غير آمن، حيث أغلق المركز الوطني للعمليات الأمنية الطريق الذي يربط العاصمة المقدسة بالطائف حفاظا على أمن وسلامة المسافرين. سلامة الجميع، حيث نلاحظ أن طريق الهدا يستخدم من قبل سائقي السيارات للوصول من وإلى العاصمة المقدسة والطائف.

هل شارع الهدى مفتوح اليوم

عادة ما يتم إغلاق طريق الهدا في حالة هطول الأمطار وفي حالة هطول أمطار غزيرة، حيث يمكن تحديد ما إذا كان طريق الهدا مفتوحًا أم لا من خلال تحديد أحوال الطقس ومعرفة حالة الطقس إذا كان هناك توقع هطول أمطار أم لا، فعادة ما يتم إغلاق الطريق عند هطول الأمطار.

امتداد طريق الهدا

كانت التوسعة الأولى لطريق الهدا في عهد خالد بن عبد العزيز آل سعود والتي تمت في 28 شعبان / 1398 هـ الموافق 1977 م بالإضافة إلى الخط الدائري. 23 يونيو 2006 م، حيث بلغ طول الطريق 22 كم، وبلغت القيمة الإجمالية للتطوير 198 مليون ريال سعودي.

وفي الختام تعرفنا عبر السابقة حول هل طريق الهدا خطير الان ، وأحد أحد الطرق الجبلية المرتفعة عن سطح البحر وتأتي على شكل ملتوي ، وتعد من الطرق الخطيرة والتي يحذر بها القيادة بشكل متهور وبسرعة ، ويبلغ امتداد طريق الهدا 22 كيلو متر .