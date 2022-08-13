هل طلب حمد الله العودة إلَّى النصر.. “بعد الإذلال التاريخي”

فِيْ ظل قضيته الساخنة مع النصر، صدم النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم نادي الاتحاد، المجتمع الرياضي السعودي بـ “خطبة دينية”.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقياداته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال فترة عقده مع قلعة العالم المحمية.

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من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلوي “6 أشهر”.

* رسالة “غير مباشرة” من حمدالله لنادي النصر

ونشر حمدالله، عبر حسابه بموقع تبادل الصور انستجرام، مقطع فِيْديو لمؤتمر ديني ؛ تحت عَنّْوان “نصائح .. لا تذل نفسك”.

ويظهر فِيْ الفِيْديو رجلاً عجوزاً يلقي محاضرة عَنّْ ضرورة عدم إذلال نفسه أمام أحد ؛ لأن الرزق فِيْ يد الله تعالى وحده.

وذكر الشيخ الحديث الشريف “اعْلَمْ أَنَّ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ”.

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شاهدت شريحة كبيرة من الجمهُور هذا الفِيْديو. كنفِيْ يصل من النجم المغربي، على خبر طلبه بالعودة للفوز من جديد، بعد فسخ عقده ؛ وذلك التأكيد على أن الإنسان لا يذل نفسه.

كَمْا يعتقد الكثيرون أن الحمد الله أراد من خلال هذا الفِيْديو توجيه رسالة لمسؤولي النصر بأنهم لا يستطيعون إيذائه مهما حاولوا الجدية.