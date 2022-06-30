هل عادت وسام السويلمي للسعودية

وسام السويلمي عاد للسعودية، الفتاة السَعُودِيْة التي تركت والدها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولا تزال تعيش حالة من الرعب من وجهة نظر مواطنيها لها بعد تعرضها لمواقف سلبية. لم يكن ذنبها، هِيْ بدورها ستعلمك وكل ما يتعلق بها، حيث ستطلعك على آخر التطورات فِيْ حياة هذا اللاجئ و

وسام السويلمي

وسام السويلمي ناشط يبلغ من العمر 20 عامًا ولاجئ سعودي فِيْ ألمانيا. ولد بمنطقة الحدود الشمالية. غادرت المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ عام 2022 بعد هروبها من والدها مونس ناير الذي أساء إليها وعلى أختها. بمساعدة شقيقه، مدالله، ويقيم حاليًا فِيْ ألمانيا كلاجئ، يتقاطع معها.

هل عاد وسام السويلمي للسعودية

ولا تزال وسام السويلمي فِيْ ألمانيا تستعد لعودتها إلى وطنها السَعُودِيْة، وهُو الأمر الذي أكدته لمواطنها فايز المالكي الفنان الذي انتقل مؤخرًا للعمل الإنساني. السفارة وإبلاغه بشؤونها بعد عودتها من سفارة المملكة العربية السَعُودِيْة إلى ألمانيا مما سيوفر لها المساعدة التي تحتاجها.

فايز المالكي يقنع وسام السويلمي بالعودة للسعودية

ظهرت فايز المالكي فِيْ فِيْديو مباشر لمدة ساعتين جمعه اللاجئ وسام السويلمي الذي كان قد هرب من والدها. تركته وأوضحت السويلمي أن حياتها فِيْ ألمانيا كانت سيئة للغاية لأنها عوملت بشكل عنصري من قبل الألمان، خاصة أنها لم تتخلص من شبح التحرش لمجرد أنها سعودية، ووعدت بأنه سيحييها. فِيْ المطار فور وصولها بعد أن اقتنع بكلامه وجعله يعده بزيارة السفارة فِيْ اليوم التالي.

فِيْديو وسام السويلمي

شاركت وسام السويلمي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فِيْديو يوثق تعرضها لمضايقات من والدها المسمى مونس ناير، الذي ترك وظيفته القذرة فِيْ ألمانيا كلاجئ، اشتكى خلاله من تصرفات والدها. وأخوها رضي الله عنها وعلى أختها المغتصبة، سعيًا للانتقام من المعنيين، واعتقلت شرطة الحدود الشمالية وسام من العار الذي أصابها منذ طفولتها دون ذنب.

السويلمي الى ماذا سيعودون

تعود الأصول القبلية لعائلة السويلمي إلى قبيلة عنزة، القبيلة العربية التي ترجع جذورها إلى التاريخ القديم لشبه الجزيرة العربية. أما نسب قبيلة عنزة فهِيْ كالآتي

ينحدر أسلاف عنزة الحديثون من بشر التغلبي ومسلم البكري، وكذلك بنو عنزة بن أسد الذي أدى قسم الولاء للبكاري من عصر ما قبل الإسلام للسلالة الإسلامية.

وسام السويلمي تويتر

وسام السويلمي لديها حساب رسمي على تويتر مخصص لعملها فِيْ التأثير على المجتمع ودعم المعتقلين كَمْا تسميهم وخاصة المراهقين لنشر الوعي فِيْ هذا المجال. مباشر على Twitter.

إلى هنا بهذا القدر من المعلومات عن تغريدات وسام السويلمي على تويتر نختتم مقالنا بعنوان هل عاد وسام السويلمي إلى السَعُودِيْة والذي قدمنا ​​لكَمْ من خلال فقراته تفاصيل تاريخها المؤلم وتطورات عودتها إلى المملكة. .