هل عمدة لندن مسلم، يعتبر عمدة لندن من ابرز الشخصيات اللامعة والمشهورة بالممكلة المتحدة وتقلد عمدة لندن الكثير من المناصب البارزة واللامعة في البلاد وتمكن من تحقيق قاعدة جماهيرية واسعة من خلال براعته في التحدث والطلاقة والإقناع كما ان رئيس البلدية بلندن عمدة لندن من اصول باكستانية واسمه الحقيقي هو صادق خان وكانت بداية مسيرته المهنية من عام 1994 وحتى يومنا هذا.

رئيس بلدية لندن ويكيبيديا

رئيس بلدية لندن هو صادق خان، وهو سياسي وعمدة باكستاني الأصل ويحمل الجنسية البريطانية. ولد في مدينة لندن البريطانية عام 1970 م وعاش طفولته هناك بعد انتقال والديه من باكستان في الستينيات، وحصل على تخصص في القانون من جامعة شمال لندن، وبعد تخرجه تولى مهنة المحاماة في حقوق الإنسان، حصل بعدها على مناصب عديدة في أكثر من منطقة، وشارك في العديد من الانتخابات النيابية والحزبية، وكان من محبي الرياضة وخاصة الملاكمة وكرة القدم والكريكيت.

سيرة عمدة لندن الذاتية

يعد صادق خان رئيس بلدية لندن من أشهر الشخصيات في بريطانيا، ومن أبرز المعلومات عن سيرته الذاتية ما يلي

الاسم الحقيقي صادق أمان خان.

الاسم الانكليزي صادق خان.

الاسم المستعار عمدة لندن.

الميلاد 8 أكتوبر 1970 م.

العمر 51 سنة.

مكان الميلاد لندن / المملكة المتحدة.

الجنسية بريطاني الجنسية.

محل الإقامة يقيم في لندن، المملكة المتحدة.

الأصل باكستان.

الزوجة سعدية أحمد.

بنين فتاتان.

اللغة الأم الأردية.

لغات أخرى الإنجليزية.

الوظيفة الحالية عمدة لندن.

المهنة سياسي.

سنوات النشاط منذ 1994 – حتى الوقت الحاضر.

هواياته هي كرة القدم والملاكمة والكريكيت.

هل رئيس بلدية لندن مسلم

نعم عمدة لندن صادق خان مسلم دين، وبالتالي يعتبر صادق أو عمدة لندن مسلم في الاتحاد الأوروبي، وقال في أكثر من مقابلة تلفزيونية إن اسمه خان وليس إرهابيا، وهذا يدل على أنه فخور بأصوله الإسلامية، على الرغم من إقامته في مجتمع يتسم بالعنصرية تجاه المسلمين، فقد نشأ خان على تبني العادات والثقافة الإسلامية منذ أن كان طفلاً صغيراً، وكان من بين الشخصيات المدافعة عن الإسلام، خاصة بعد البئر. – تفجيرات لندن المعروفة، حيث برهن على براءة الإسلام من الإرهاب، دون إنكار أصوله الإسلامية.

أهم مناصب عمدة لندن

تقلد صادق خان عدة مناصب قبل أن يصبح عمدة لندن، ومن أبرز هذه المناصب ما يلي

محامي حقوق إنسان 1994 م.

كان مستشارًا لمنطقة واندسوورث بلندن من 1994 إلى 2006 م.

تم تضمينه في مناصب حزب العمال البريطاني حتى أصبح ممثلهم في منطقة توتنج.

كان عضوا في مجلس العموم البريطاني بعد انتخابه عام 2005 م.

في عام 2008 م عيّن وزيراً للدولة لشؤون المجتمعات، وبعد ذلك أصبح وزيراً للمواصلات والاتصالات.

عين وزيراً للظل بلندن عام 2013 م.

مواقع عمدة لندن الرسمية

يمتلك عمدة لندن أكثر من حساب رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه الآلاف من المعجبين في جميع دول العالم، وحساباته الرسمية على النحو التالي

يمكنك متابعة عمدة لندن صادق خان على حسابه على Instagram.

يمكنك متابعة صادق خان على حسابه الرسمي على تويتر.

يمكنك متابعة صادق خان على حسابه على Facebook.

صادق خان او عمدة لندن من ابز واهم الشخصيات اللامعة ببريطانيا وشغل عدة منصاب هامة بالدولة وحقق شهرة واسعة على نطاق كبير بالعالم ومتزوج من امرأة تدعى سعدية أحمد كما انه معتنق الديانة الاسلامية وهو من اصل باكستاني ويبلغ من العمر حالياً نحو 51 سنة.