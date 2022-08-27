هل عملية استئصال غضاريف الأنف ضارة، قبل أن نبدأ بالإجابة عن سؤال هل القيام بعملية ازالة غضاريف الأنف السلبي، توجب علينا أن نبين ما هي عملية غضروف الموجود في الانف ينقسم أنف الإنسان من ثلاث اقسام وهم الأنسجة الليفية التي تعتبر دهنية والعظام والغضاريف حيث إن الغضاريف يحتوي على الكولاجين وهي تعتبر من البروتينات الهيكلية .

هل إزالة غضروف الأنف ضارة

قبل الإجابة على سؤال هل عملية إزالة غضروف الأنف ضارة يجب أن نعرف ما هي عملية إزالة غضروف الأنف. يتكون أنف الإنسان من ثلاثة أنواع الأنسجة الدهنية الليفية والعظام والغضاريف. يتكون الغضروف من الكولاجين ويعتبر من البروتينات الهيكلية التي تشكل شكل الأنف.

الغضروف يدعم الأنف ويفصل أنفه، ولكن في بعض الحالات تحدث بعض الانحرافات، لذلك يلجأ البعض إلى هذه العملية، لكن هل عملية إزالة غضروف الأنف ضارة هناك احتمالية لخطر كبير بسبب ظهور الأنف في الوجه، وعند حدوث أي خطأ يسبب تشوهًا، يجب على المريض اختيار طبيب موثوق ومتخصص والالتزام الجيد بالتعليمات التي يوجهها الطبيب.

لأنه في حالة عدم الامتثال يمكن للمريض أن يصيب عدوى أو يسبب بعض المضاعفات، ويحتوي الأنف على أربعة أنواع من الغضاريف

غضروف الحاجز الأنفي.

غضروف الجناح الكبير.

غضروف الجناح الصغير.

الغضروف الأنفي الجانبي.

من هم المرشحون لاستئصال غضروف الأنف

يوجد ثلاثة أنواع من الغضاريف في الأنف، وهي الغضاريف العلوية والسفلية والوسطى. يحدث الانتفاخ غالبًا في الغضاريف السفلية وفي بعض الحالات يكون في المنتصف نتيجة لوجود كيس هوائي فيه. وهناك بعض العوامل التي تؤدي إلى هذا التضخم ومنها

تناول بعض الأدوية بشكل غير صحيح أو عدم الالتفات إلى مضاعفاتها.

حمل.

نزلات البرد الحادة.

حساسية من بعض المواد.

أسباب هرمونية.

عدوى الجهاز التنفسي العلوي

تشوه الحاجز الأنفي لأسباب خلقية أو نتيجة حادث أو إصابة.

في بعض الحالات يلجأ البعض إليها لتجميل شكل الأنف.

أعراض تضخم الغضروف الأنفي

قد تنبه الأعراض المريض لوجود غضروف أنفي متضخم وة الطبيب. تشمل هذه الأعراض

ألم في الوجه.

صداع قوي.

صعوبة التنفس وانسداد الأنف.

التهابات الجيوب الأنفية.

نزيف الأنف بشكل متكرر.

الشخير أثناء النوم.

توقف التنفس أثناء النوم.

زيادة إفراز المادة المخاطية ونزولها إلى الحلق وهو ما يسمى بالتنقيط الأنفي.

إحتقان بالأنف.

سيلان الأنف المستمر.

الشعور بتنميل في منطقة الأنف.

فقدان حاسة الشم.

ثقب في الحجاب الحاجز.

علاج تضخم الغضروف الأنفي

يمكن إزالة التضخم عن طريق علاج سببه مثل نهاية الحمل أو التخلص من نزلات البرد الحادة، ويمكن للطبيب أن يعالج نفس التضخم بطريقتين، إما بطريقة دوائية أو من خلال الجراحة.

أولاً الدواء

تستخدم بعض الأدوية لتخفيف الأعراض وتقليل آلام تضخم الغضروف الأنفي. أهم الأدوية المستخدمة هي

الحبوب الصيدلانية مضادات الهيستامين وأخذ مزيلات الاحتقان معها. يجب تنبيه مرضى ضغط الدم لأن أحد أعراضهم الجانبية أنهم يرفعون ضغط الدم.

بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان لا يمكن استخدامها لعلاج تضخم الغضروف المزمن، حيث يجب عدم استخدامها لأكثر من 3 أيام، لأنها بعد 3 أيام لها تأثيرات معاكسة وتزيد من حدة الالتهاب.

علاجات أخرى بخاخات الأنف بمضادات الهيستامين – بخاخات الأنف الستيرويدية – بخاخات المحلول الملحي.

ثانياً العلاج الجراحي

في معظم الحالات، يلتزم المريض بالعلاج الدوائي أولاً. في حين أن الاستجابة ضعيفة أو غير موجودة، يلجأ الطبيب إلى الجراحة. في الجراحة، يتم اتخاذ عدة خطوات حتى ينتهي هذا التضخم. هناك 3 أنواع من العمليات

1- ثقب الحجاب الحاجز

يتكون إجراء ثقب الحجاب الحاجز من الخطوات التالية

يقوم طبيب التخدير بتخدير المريض.

يقوم بعمل شق صغير في الحجاب الحاجز.

يرفع الغشاء المخاطي حول الغضروف حتى يتمكن الطبيب من تعديل موضعه أو إزالته.

يقوم الطبيب بإزالة الجزء المتضخم أو تعديل موضع الغضروف حتى يظهر بشكل مناسب.

يقوم الطبيب بإعادة الغشاء إلى مكانه.

2- العلاج بالحرارة

يتم استخدام الكي الحراري لعلاج تضخم الغضروف الأنفي ويحدث بعدة خطوات وهي

يقوم الطبيب بعمل فتحة صغيرة في الأنف.

يرفع الغشاء المخاطي.

يستخدم الطبيب إبرة خاصة مسخنة يستخدمها الطبيب لكوي أنسجة الغضاريف المتضخمة وتعمل على تقليص الأنسجة.

3- إعادة تشكيل الأنف

تتم عملية تجميل الأنف بغرض تصغير حجمها أو تغيير عيب موجود، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

تعمل العملية على تغيير شكل جلد الأنف أو تغيير الجزء السفلي من الغضروف أو الجزء العلوي من العظام أو الثلاثة معًا.

في هذا الإجراء، يقوم الطبيب بعمل فتحة صغيرة بين فتحتي الأنف أو عند قاعدة الخياشيم ويعيد وضع الغضروف أو يزيله حسب الحاجة.

يستخدم الطبيب الغضروف المأخوذ من الأذن لإجراء بعض التغييرات على شكل الأنف.

مخاطر تجميل الأنف

قبل التفكير فيما إذا كانت عملية إزالة غضروف الأنف ضارة أم لا، يجب معرفة مخاطر هذه العملية واستنتاجات مخاطرها

عدوى أثناء العملية.

نزيف؛

بعض الأعراض، مثل انسداد الأنف، لا تزول.

تغيير شكل الأنف واحتمال ظهوره بشكل مختلف.

تغير في قوة حاسة الشم.

خدر مستمر في اللثة والأنف.

صعوبة التنفس عن طريق الأنف.

ثقب في الحجاب الحاجز.

وجود بعض الندوب.

التعافي من إزالة الغضروف الأنفي

يمكن للمريض العودة إلى المنزل في نفس اليوم بعد العملية في حالة عدم وجود مضاعفات مثل التورم أو النزيف، ولكن يمكن أن تستمر فترة النقاهة حتى أسبوع أو أسبوعين، وخلال تلك الفترة يجب الالتزام ببعض التعليمات في من أجل الحفاظ على نجاح العملية ولحماية نفسك من مضاعفات التعرض ومن بين هذه التعليمات

استخدام غسول الأنف بعد الجراحة لإزالة برك الدم وأيضًا لتقليل فرصة الإصابة بالعدوى.

تجنب المجهود البدني الشاق مثل الأنشطة الشاقة.

استخدم وسادة مرتفعة عند النوم لرفع رأسك كثيرًا.

الابتعاد عن نزلات البرد لتجنب النفخ.

تنفس عن طريق الفم.

استخدم محلولًا من الماء والملح لشطف الأنف.

الامتناع عن الاستلقاء على بطنك أو على وجهك لأسفل.

تجنب العطس أو لمس الأنف أو الحكة بقوة.

الالتزام بتناول الأسبرين طوال فترة النقاهة لتجنب النزيف، لأنه يعمل على سيولة الدم.

تجنب الجلوس في الشمس لفترة طويلة.

الامتناع عن التدخين أو أي نيكوتين لأن هذا سيبطئ تدفق الدم.

عند التقيد بالتعليمات التي أوصى بها الطبيب لا يتذكر المريض القلق والسؤال هل عملية إزالة الغضروف الأنفي ضارة أم لا، لأن المريض تعافى بشكل ملحوظ بعد الالتزام بالتعليمات لمدة 15 يومًا.

التحضير لاستئصال الغضروف

هناك بعض الخطوات المهمة التي يجب الالتزام بها قبل إجراء الجراحة وهي

يجب أن يكون الطبيب الذي يجري العملية جراح وجه، وهو عامل مهم لنجاح العملية.

يجب عليك مناقشة توقعاتك ونتائج العملية مع الطبيب.

يتم الالتزام بالفحص الجسدي للتأكد من عدم وجود مضاعفات بعد العملية بسبب المرض الذي تعاني منه.

توقف عن تناول المسكنات غير الستيرويدية مثل الأسبرين.

امتنع تماما عن التدخين.

الالتزام بعمل الفحوصات المخبرية الخاصة التي يطلبها الطبيب.

التوقف عن مضغ العلكة أو مضغ الطعام بشكل طبيعي لفترة ما قبل العملية.

نصائح لعدم التعرض لالتهاب أو تضخم غضروف الأنف

هناك بعض النصائح الوقائية لتجنب خطر الإصابة بالتهاب أو تضخم الغضروف، وهي

قم ببعض التمارين.

ابتعد عن التدخين.

الابتعاد عن العادات التي تسبب حساسية الأنف.

انتبه إلى نظافة جسمك ونظافتك الشخصية بشكل عام.

تجنب تناول المشروبات المثلجة واستبدلها بالمشروبات الدافئة.

معالجة نزلات البرد والعناية بها وعدم إهمالها حتى لا تتسبب في حدوث مضاعفات.

نظف الأنف بالماء والملح.

هذه العملية تكون مهمتها على تعديل الغضاريف وعظام الحاجز الأنفي، لأن يبلغ طوله إلى 7 سنتيمترات للكبار كما يدعم الأنف ويقوم بالفصل بين شباكي الأنف، ولكن في بعض الأوقات يكون الحاجز به اختلال او انحرافات.