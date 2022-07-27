هل غازي الذيابي متزوج ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال هل غازي الذيابي متزوج السيرة الذاتية ، والتي تعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة والشخصيات التي اثارت الهام الجميع كونه حيث أن المملكة العربية السعودية تحتوي على العديد من الشعراء سنتعرف على أهم المعلومات التي تتعلق هل غازي الذيابي متزوج ، تابعوا معنا .

من هو غازي الذيابي

غازي الذيابي شاعر ومدرس لغة عربية سابق من أصول وجنسية سعودية. في الأربعينيات من عمره، إذ ولد بمدينة الطائف في ثمانينيات القرن الماضي. يعتبر غازي من أكثر الشباب طموحًا وتميزًا في الساحة الفنية والأدبية، حيث يتقن غازي الذيابي الشعر القبلي بشكل خاص. كما يجيد النبطي معظم أساليب الشعر العربي وبحارها، حيث تخرج من كلية اللغة العربية بإحدى جامعات المملكة العربية السعودية، لذلك فهو يتفوق في كتابة العديد من المدونات العربية القياسية.

سيرة غازي الذيابي

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بغازي الذيابي في النقاط التالية

الاسم غازي.

النسبة ذيابي

اسم الأب السيد ربيع الذيابي – أبو عقاب.

اسم والدته السيدة مريم المطيري – أم عقاب.

الاسم المستعار غازي ربيع الذيابي.

الاسم المستعار كان غازي الذيابي يلقب بأبي خالد.

تاريخ الميلاد الثمانينات من القرن الماضي.

محل الميلاد ولد غازي الذيابي في محافظة الطائف.

العمر في العقد الرابع من عمره.

مكان الاقامة الطائف – السعودية.

الجنسية سعودي.

العقيدة الدينية مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأبناء ثلاثة أبناء وهم في الترتيب (خالد – المثلي – مريم).

المؤهلات العلمية بكالوريوس لغة عربية.

اللغة الأم العربية.

المهنة شاعر – مدرس سابق.

هل تزوج غازي الذيابي

نعم؛ وبالفعل فإن غازي الذيابي متزوج من ابن عمه مصلح غيداء سهيل، وهذا ما أكده رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعمد غازي وبشكل صارم فيما يتعلق بحياته الشخصية، كونه شخص يحب الخصوصية، ويفضل إخفاء حياته الشخصية عن وسائل الإعلام والأضواء والشهرة، ومن الجدير بالذكر أنهما خطبتا عام 2011 م، ثم تزوجا ولديهما ثلاثة أبناء “خالد – مذهل – مريم.

لقطة رسمية لغازي الذيابي

للشاعر الشاب غازي الذيابي حساب رسمي وموثق على منصة سناب شات، ومن خلال هذا الحساب لدى غازي أكثر من مليوني متابع. يمكن الوصول إلى حسابه وحسابه على منصة Snapchat مباشرة “”.

إنستغرام غازي الذيابي

غازي الذيابي، الشاعر السعودي، لديه حساب رسمي موثق على منصة إنستجرام، ويتابعه عبر هذا الحساب أكثر من 385 ألف متابع، مغرمين بأدائه الأدبي، ويمكن زيارة حسابه مباشرة على إنستجرام. برنامج.

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