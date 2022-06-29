هل غدا اول ايام ذي الحجة فِيْ السَعُودِيْة

هل غدا هُو أول أيام شهر ذي الحجة فِيْ السَعُودِيْة دعا المركز الفلكي الدولي اليوم للتحقيق فِيْ رؤية الهلال فِيْ بداية شهر ذي الحجة بعد غروب الشمس فِيْ المناطق الإسلامية شرقاً، وأعلن بعضهم تأكيد رؤية الهلال، وبعضهم ذكروا أن الهلال لم يكن مرئيًا. داخل أراضيهم، وبالتالي هناك فرق يوم واحد بين المناطق الإسلامية الشرقية والغربية، وسنكتشف هل تم الإعلان عن رؤية الهلال أم لا وما هِيْ الدول التي لم تستطع رؤية الهلال.

المعالم السياحية فِيْ هلال ذو الحجة بعد المغرب العربي

مع بدء غروب الشمس فِيْ المناطق الشرقية الإسلامية، بدأت عملية الاستيلاء على هلال شهر ذي الحجة بعد أن يبدأ المغرب والدول الإسلامية فِيْ إعلان نتائج مسح هلال شهر ذي الحجة. الحجة، وتحديد مَوعِد عيد الأضحى المبارك، وأول من أعلن نتائج المسح هُو دولة ماليزيا التي ذكرت أن رؤية الهلال لم يتم إثباتها اليوم، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 يوليو الجاري. الشهر الأول من ذي الأضحى الحجة ويوم الأحد 10 يوليو هُو أول أيام عيد الأضحى فِيْ ماليزيا.

هل غدا هُو أول أيام شهر ذي الحجة فِيْ السَعُودِيْة

أجرت المحكَمْة العليا للمملكة العربية السَعُودِيْة، اليوم الأربعاء، 29 يونيو 2022، استجوابًا لهلال دول حزة، للتحقيق فِيْ يوم الوقوف على عرفات، وأول أيام عيد الأضحى. تأكد منظر هلال ذي الحجة فِيْ منطقة تمير، وأُعلن عنه غدا، 30 حزيران / يونيو. 2022 هُو أول يوم من شهر ذي الحجة، وبالتالي فإن السبت الذي يليه سيكون أول أيام عيد الأضحى. مناسك الحج حيث يكون مَوعِد الوقوف عند عرفات 8 يوليو ويوم 9 يوليو 2022.

الدول التي أعلنت عدم تأكيد مراقبة هلال ذي الحجة 2022

يقول المركز الدولي لعلم الفلك إن رصد هلال دول الحجة لم يثبت فِيْ العديد من الدول الإسلامية. من بين البلدان التي لا يمكن رؤية الهلال فِيْها

اليابان بعد تحديد 28 موقعًا لاستكشاف الهلال، أعلنت أن رؤية الهلال لم تتأكد اليوم وأن الجمعة 1 يوليو هُو أول أيام شهر ذي الحجة ويوم الأحد 10 يوليو هُو أول يوم من شهر ذي الحجة. عيد الأضحى.

هُونغ كونغ أعلنت أن رؤية الهلال لم تتأكد اليوم وأن الجمعة 1 يوليو هُو أول أيام شهر ذي الحجة ويوم الأحد 10 يوليو هُو أول أيام عيد الأضحى.

إندونيسيا بعد مسح الهلال من 86 موقعًا، أعلنت أن رؤية الهلال لم تتأكد اليوم وأن الجمعة 1 يوليو هُو أول يوم من شهر ذي الحجة، ويوم الأحد 10 يوليو أول يوم له. عيد الأضحى.

سلطنة بروناي أعلنت اليوم عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الجمعة 1 يوليو هُو أول أيام شهر ذي الحجة، ويوم الأحد 10 يوليو هُو أول أيام عيد الأضحى.

ماليزيا أعلنت أن رؤية الهلال لم تتأكد اليوم وأن الجمعة 1 يوليو هُو أول أيام شهر ذي الحجة ويوم الأحد 10 يوليو هُو أول أيام عيد الأضحى.

نصل هنا إلى نهاية مقالنا الذي علمنا فِيْه عما إذا كان غدًا سيكون أول أيام شهر ذي الحجة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وما هِيْ الدول التي لا يمكن رؤية الهلال فِيْها.