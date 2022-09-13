هل غياب غريب عَنّْ الأخضر “مؤامرة”.. تصريح ناري يحرج جماهِيْر النصر

أكد الإعلامي الرياضي طارق النوفل، أن عبد الرحمن غريب نجم فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، لا يستحق الانضمام للمنتخب السعودي خلال الفترة الحالية.

تسبب عدم دعوة عبد الرحمن غريب لقائمة المنتخب السعودي خلال تمركز الأخضر فِيْ إسبانيا فِيْ إحداث ارتباك فِيْ الشارع الرياضي، خاصة من الجماهِيْر العالمية.

ويعتقد بعض المشجعين الناصريين أن هناك “مؤامرة” على قلعة الشمس خاصة وأن غريب كان حاضرا خلال استدعاء الأخضر السابق عَنّْدما كان يلعب للنادي الأهلي.

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وعلق طارق النوفل فِيْ تصريحات متلفزة، على برنامج “عكاش مع وليد” “هناك من يرى أنها مؤامرة، لكن ماذا قدم عبد الرحمن غريب للذهاب إلَّى الاختيار”

وتابع الصحفِيْ الرياضي “اللاعب يقيم مستواه. أعتقد أن النصر أبرم الكثير من الصفقات خلال موسم الميركاتو الصيفِيْ، لكن على مدرب المنتخب السعودي الانتباه إلَّى هذه (الهراء)، فهذه الأمور يمكن أن يخرج “. عبر مواقع التواصل الاجتماعي او المجموعات وسيستغلهم الجمهُور دون تفكير ولكن ماذا قدم عبد الرحمن غريب فِيْ الفترة السابقة ماذا فعل حتى فِيْ المباريات التي خاض فِيْها الفوز

وبعث النوفل برسالة لمن يتحدث عَنّْ مؤامرة على لاعبي النصر قائلا لماذا لم يتم استدعاء أفضل حارس سعودي عبد الله المعيوف إنه لاعب هلالي مثل محمد البريك. . “

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