هل فرقة bts تدعم المثلية

هل يدعم BTS الشذوذ الجنسي Bts هِيْ واحدة من أشهر فرق الأغاني الكورية. كانت بدايتها فِيْ عام 2017 تتألف من سبعة أعضاء. بعد ذلك، تمكن من بناء قاعدة جماهِيْرية ضخمة حول العالم، لكونه المجموعة الوحيدة التي وافق العرب والعالم الغربي على حبها، وفِيْ السنوات الأخيرة كان هناك الكثير من الأخبار التي تؤكد أن BTS يدعمون الشذوذ الجنسي، لذلك نحن سيتحدث عن BTS التي تدعم الشذوذ الجنسي.

bts

BTS هِيْ واحدة من أكبر فرق الأغاني فِيْ كوريا الجنوبية. تأسست الفرقة من قبل سبعة أعضاء فِيْ عام 2010، عندما بدأت نشاطها فِيْ أغنية الهِيْب هُوب وحظيت بشعبية كبيرة فِيْ ذلك الوقت، وتمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات فِيْ مجال الموسيقى المحَلْية فِيْ كوريا الجنوبية. أن تصبح عالميًا من خلال تصوير العديد من مقاطع الفِيْديو الموسيقية مع مشاهِيْر عالميين من جميع أنحاء العالم، وهِيْ حاليًا الفرقة الأولى فِيْ العالم.

هل يدعم BTS الشذوذ الجنسي

تدعم BTS الشذوذ الجنسي، وهُو ما فهمه بيان أعضاء الفرقة بأنهم يدعمون بقوة ظاهرة الشذوذ الجنسي.بالإضافة إلى ذلك، أعرب أحد أعضاء الفرقة الكورية BTS عن إعجابه بأغنية Same Love، والتي تدعم بوضوح الأسباب التي أوضحت ذلك. دعم الفرقة للمثلية الجنسية هُو تعاونهم مع المغنية الأمريكية هِيْلسي، المعروفة فِيْ العالم بأنها الداعم الأول للمثلية الجنسية.

هم مثلي الجنس bts

أعضاء BTS ليسوا مثليين، حيث أكدوا أنهم يخرجون مع الفتيات بشكل طبيعي، لكن هذا لا يغير أنهم من أنصار الشذوذ الجنسي فِيْ العالم ومع حرية التعبير، وهذا ما أكدته مشاركتهم المغنية هِيْلسي، أكبر داعم لظاهرة الشذوذ الجنسي فِيْ العالم.

أعضاء bts الكوريين

يتكون BTS من سبعة أعضاء، تم سردهم بالترتيب على النحو التالي

كيم سيوكجين، الملقب بـ “جين”.

مين يونجي، الملقب بـ “شوقا”.

جونغ هُوسوك، الملقب بـ “جايهُوب”.

كيم نامجون، الملقب بـ “آر إم”.

باراك جيمين، الملقب بـ “جيمين”.

Kim Taehyung، الملقب بـ “V”.

جون جونغكوك، الملقب بـ “جونغكوك”.

جوائز bts الكورية

حققت BTS العديد من الإنجازات وفازت بالعديد من جوائز الأغاني، على النحو التالي

حصل على 24 جائزة من جوائز الموسيقى الآسيوية

تمكن من الحصول على 20 جائزة من جوائز القرص الذهبي العالمية.

حصلت الفرقة على 4 جوائز من جوائز الموسيقى العالمية فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة إلى 14 جائزة من جوائز سيول الموسيقية.

حصل على جائزتين من جوائز MTM Music Video Awards.

حصلت على 33 مليون جائزة موسيقية.

موقع bts الرسمي

يمكنكَمْ متابعة الحسابات الرسمية ومواقع BTS للاطلاع على إنجازاتهم الجديدة والأكثر أهمية من خلال الروابط التالية

الموقع الإلكتروني يمكن الوصول إليه مباشرة.

حساب انستجرام تابع حساب “” الرسمي

حساب Twitter قم بتسجيل الدخول إلى حساب “” الخاص بك.

حساب فِيْسبوك تابع الحساب الرسمي للفرقة “”.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عما إذا كانت BTS تدعم الشذوذ الجنسي وهِيْ الفرقة الكورية BTS وأهم الجوائز للفرقة ثم تطرقنا إلى حسابات BTS الرسمية.