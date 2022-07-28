هل قائمة المنقولات من حق الزوجة شرعا ، في ظل التحدث عبر مواقع وصفحات شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول قائمة المنقولات من حق الزوجة شرعا ، مما دفع الى الهام الجميع بالبحث عن اجابة لتلك السؤال والتعرف على إجابته ، و لذلك سنبين ما إذا كانت قائمة المنقولات مستحقة للزوجة قانونًا ، تابعوا معنا في التالي .

قائمة التحويلات الزوجية

قائمة المنقولات الزوجية هي العقد الذي يتفق عليه الزوجان حول جميع الأجهزة والأغراض في بيت الزوجية. كما يُعرف بأنه أحد العقود الملزمة أمام القانون، تمامًا مثل عقود الأمانة المنصوص عليها في قانون العقوبات، حيث تكون الخيانة جريمة، ويكون الزوج مكبراً أساسًا إذا رفضت، تكون النتيجة الحبس على النحو المنصوص عليه في القانون. . والجدير بالذكر أن قائمة المنقولات الزوجية يجب أن تشمل فقط الأشياء الباهظة الثمن التي اشتراها الزوج، بالإضافة إلى أنه يجوز تقاسم هذه الأشياء بالتساوي مع الزوج. أهل العروس أو من أموالهم، مثل الأجهزة الكهربائية، والمنقولات مثل التحف والأثاث والنجف وغيرها.

هل قائمة المنقولات تستحق للزوجة شرعا

قائمة المنقولات من الحقوق الشرعية للزوجة، حيث أن الأصل أن يدفع الزوج مهرها للزوجة بشرط أن يكون لها حق استئثاري، وفيما يتعلق بتهيئة بيت الزوجية، فإن وأكد الجمهور أن المرأة غير ملزمة بالاستعداد ولكن الزوج وحده ملزم بذلك. في هذه الحالة تكون المقتنيات ملكاً للزوج فقط، أما إذا اشترت الزوجة شيئاً فهو لها، وبالتالي فإن كل ما هو مكتوب في قائمة المنقولات الزوجية يعود إلى ما تم الاتفاق عليه بين الزوج والزوجة. أهل الزوجة حول المهر وأثاث بيت الزوجية، وهو من الأمور التي ترجع إلى العرف، وإذا كانت العادة لا تتعارض مع الشرع فلا مانع منه.

الجدل حول قائمة المنقولات الزوجية

خلال فترة وجيزة صدر الهاشتاغ (إلغاء قائمة ممتلكات الزوجية)، حتى أصبح الاتجاه السائد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يطالب بإلغاء قائمة الممتلكات الزوجية، بالإضافة إلى عمل الزوج على تجهيز منزل الزوجية بالكامل. كما يعطي الزوجة مهرها مقابل ذلك، ويجدر بالذكر أن هذا الجدل حدث بالتزامن مع سوء فهم الحكم الصادر عن محكمة النقض بإلغاء عقوبة الحبس في إحدى القضايا المتعلقة بالقضية. – تبديد قائمة المنقولات الزوجية، ولذلك اعتقد البعض أن القرار يشير إلى إلغائها نهائياً.

متى تنخفض قائمة التحويلات الزوجية

هناك عدد من الحالات المحددة التي يجوز فيها سقوط العمل في قائمة المنقولات الزوجية، ومن هذه الحالات ما يلي

الحالة الأولى التي تسقط فيها قائمة المنقولات بشكل مباشر أن الزوجة أبرمت اتفاقاً لا يحق لها طلب ما تتضمنه هذه القائمة.

وكذلك إذا اعترفت الزوجة باستلام القائمة، فيحكم عليها بمصادرة القائمة.

تسقط جنحة الاسترداد أو تبديد قائمة منقولات الزوجية بانتهاء المدة المحددة، فإذا لم يحكم بها خلال ثلاث سنوات يحكم بها فوراً.

عندما ترفع الزوجة دعوى على القائمة، وفي هذه الأثناء يتم التصالح مع الزوج، لا يحق لها رفع الدعوى مرة أخرى، وبالتالي فهي بحاجة إلى كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية الجديدة، حتى تتمكن من ذلك. المطالبة بها بعد ذلك.

كما لا ينبغي تسجيل أن القائمة من حق الزوجة في أقرب الفصلين، أي أنها لا تستطيع المطالبة بها إلا بوفاة الزوج أو وقوع الطلاق بينهما.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على اجابة سؤال هل قائمة المنقولات من حق الزوجة شرعا ، و متى تنخفض قائمة التحويلات الزوجية ، و الجدل حول قائمة المنقولات الزوجية .