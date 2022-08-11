“هل قام جارسيا بهذه الكارثة فِيْ معسكر النصر”.. اتهام مرعب

وفجأة، طالت الاتهامات الخطيرة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي النصر، على هامش تركيز إسبانيا.

ينظم فريق النصر الأول لكرة القدم معسكرا تدريبيا بمدينة مريبة الإسبانية، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

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جاء معسكر إسبانيا بناء على طلب جارسيا الذي تولى رسميا القيادة الفنية لقلعة العلم هذا الصيف.

* اتهامات خطيرة لرودي غارسيا

وفِيْ هذا السياق، ألمح الإعلامي الرياضي سطام الثقيل إلَّى “ضربة” نجوم الانتصار على المدرب الفرنسي ؛ لأدائه فِيْ مجال إسبانيا.

كتب الثقيل عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” اليوم الخميس تعاقد نادي مع مدرب (عالمي) .. فِيْ المعسكر التحضيري اكتشفوا أنه بغيض، وإذا أغضب أحد اللاعبين، اتصل لَهُ أَحمقُ أَو حماراً -بارك الله فِيْهما-.

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وأوضح الصحفِيْ الرياضي أن نجوم هذا النادي اشتكوا للإدارة التي أبلغتهم بـ “خطاب” “هذا هُو أسلوب المدرب .. وعليكَمْ قبوله”.

ربط المتابعون هذه التغريدة بنادي النصر. خاصة مع استخدام الاسم الثقيل و “العالمي”، وكذلك الأسلوب “العاطفِيْ” لرودي جارسيا، المعروف منذ تدريبه فِيْ فرنسا، إلَّى إيطاليا.