هل قوقل يدعم الشواذ

جوجل تدعم المثلية الجنسية تعتبر ظاهرة المثلية الجنسية ظاهرة خطيرة عرفت منذ القدم، لكن انتشارها ازداد فِيْ السنوات الأخيرة، خاصة وأن العديد من الشركات الكبرى حول العالم أيدتها، مبررة دعمها لهذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة. نوع من الحرية، على الرغم من أن الشذوذ الجنسي يعبر عن مدى التدهُور الأخلاقي والتعليم السيئ، ومن خلال هذا سنكتشف ما إذا كانت Google تدعم المثليين.

من هم اللواط

المثليون جنسياً هم أشخاص يتميزون بميول مخالفة للطبيعة البشرية، بحيث يميلون إلى أشخاص من نفس الجنس، ويميلون إلى الجنس الآخر غير موجود أو قليلًا، ويمكن اعتبار ظاهرة الشذوذ الجنسي أو الشذوذ الجنسي ظاهرة. والتي تتعارض مع طبيعة كل البشر، على الرغم من إصرار المنتمين إليها على اتباعها، ورغم كثرة البحث العلمي يعتقدون أن ظاهرة المثلية الجنسية هِيْ خلل أو شذوذ يعاني منه المثليون جنسياً.

هل تدعم Google الشواذ

من المعروف أن جوجل هِيْ واحدة من أكبر الشركات على الإنترنت التي يستخدمها يوميًا ملايين الأشخاص من مختلف الأعراق والأعمار ومع ظهُور ظاهرة الشذوذ الجنسي، يتساءل الكثيرون عن سبب دعم جوجل لأصحاب هذه الفئة. و الذي ثبت أنه

نعم، جوجل تدعم الشذوذ الجنسي من خلال متصفح جوجل بألوان تشبه ألوان علم المثليين.

لماذا تدعم Google المثليين

تعتبر Google من أوائل الشركات التي عملت على دعم الشذوذ الجنسي وحاولت دائمًا مساعدة أصحاب هذه الفئة، لذا فإن كلمة gay or gay على جوجل لم تعد كلمة سيئة بل أصبحت لأصحاب هذه الفئة a نوع من الفخر والغطرسة خاصة فِيْ ظل دعمهم أمام أشهر الشركات العالمية مثل جوجل.

شركات دعم المثليين

هناك العديد من الشركات العالمية التي تدعم المثليين على أساس أن دعمهم لأصحاب هذه الظاهرة هُو نوع من الانفتاح الثقافِيْ والحرية الشخصية.

شركة كوكاكولا.

شركة شي إن.

شركة ديزني.

شركة BMW.

شركة DELL.

شركة آبل.

شركة مايكروسوفت.

شركة تويتر.

شركة ايكيا.

شركة Paypal.

الدول التي تدعم المثليين

مع اعتبار المثلية الجنسية شكلاً من أشكال الحرية والتعبير، دعمت العديد من الدول حول العالم هذه الظاهرة المخزية، وخاصة دول العالم الغربي التي تمنح المثليين الحقوق والفضاء للتعبير عن أنفسهم. أشهر هذه الدول هِيْ

الولايات المتحدة الأمريكية.

بريطانيا.

فرنسا.

هُولندا.

البرازيل.

السويد.

النرويج.

إسبانيا.

نيوزيلاندا.

الدنمارك.

المكسيك.

الأرجنتين.

أيسلندا.

بنهاية مقالتنا، تعلمنا بإيجاز من هم المثليون جنسياً وما إذا كانت Google تدعم المثليين جنسياً، بالإضافة إلى أننا نعرف الشركات والبلدان التي تدعم المثليين أو المثليين جنسياً.