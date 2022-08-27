هل قيمة مكافأة تركي الدوسري حقيقية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال قمية المكافأ التي اعلن عنها فيصل الدوسري أخ المفقود تركي الدوسلاي وهل هي حقيقية ، كون ان المفقود تركي الدوسري أحد أبرز الشخصيات الإعلامية في المملكة العربية السعودية من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة ومن الشخصيات التي اثارت الهام الجميع داخل المملكة العربية السعودية ، وتعدد التسائلات نتيجة إختفاءه خلال يوم 2/أغسطس / 2022 ، تابعوا معنا .

من هو تركي الدوسري على ويكيبيديا

اختفى تركي الدوسري، رجل الأعمال السعودي الأصل والجنسية، في ظروف غامضة ناتجة عن عدة أسباب لم يعلن عنها حتى الآن. اختفى تركي منذ حوالي 20 يومًا، في 2/أغسطس / 2022، وعائلته تعرف فقط أنه غادر منزله للذهاب إلى أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية، لإخراج المكفول منه، وقيل إن هذا المستشفى هو مستشفى الشميسي، وتجدر الإشارة إلى أن هناك نداءات عديدة تطالب بالتعاون من أجل إيجاد تركي الدوسري.

سيرة تركي الدوسري

وتتمثل سيرة المواطن السعودي المفقود تركي الدوسري في النقاط التالية

الاسم تركي الدوسري.

الميلاد ربما في السبعينيات من القرن الماضي.

مكان الميلاد مدينة في المملكة العربية السعودية.

العمر ربما في الخمسينيات من عمره.

الجنسية السعودية.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الإقامة الرياض – المملكة العربية السعودية.

المهنة رجل أعمال.

هل قيمة أجر تركي الدوسري حقيقية

وبحسب تصريحات فيصل الدوسري، فقد وجد أن قيمة المكافأة حقيقية بالفعل، حيث أطلق فيصل مقطع فيديو على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، يعلن فيه مبلغ مليون ريال سعودي كمكافأة لهؤلاء. من يجد أخاه فيصل الدوسري، حيث قال فيصل في نص

تويتر فيصل الدوسري شقيق تركي الدوسري

أطلق فيصل الدوسري شقيق تركي الدوسري، عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، “العديد من التغريدات ومقاطع الفيديو التي يناشد فيها بضرورة التعاون من أجل العثور على أخيه المفقود وآخره. كانت التغريدات على النحو التالي

هل قيمة مكافأة تركي الدوسري حقيقية ، تبلغ قيمة المكافأ التي أعلن عنها فيص الدوسري قرابة المليون ريال سعودي ، وما يؤكد حقيقة الأمر ان عائلة تركي الدوسري من العائلات الغنية داخل المملكة العربية السعودية كما يؤكد فيصل الدوسري حول المنشورات التي قام بنشرها عبر حساباته على منصة التواصل الاجتماعي .