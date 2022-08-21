هل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية لها تكليف، مع فتح باي التسجيل واقتراب الدوام الدراسي للعام 2022 يبدا الطلبة بالبحث عن تكاليف بعض الجامعات والكليات، حسق قامت وزارة التربية والتعليم عن وجود تكليف لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التبطيقية، الموجودة في بني سويف والمنوفية، حيث يجري مناقشات في هذا الامؤ من قبل مجلس الجامعات والبحث عن هذا الامر الذي يتعلق بالتكليف ، من خلال هذا المقال ، عبر موقعنا الامل نيوز، سنتعرف على هذا الموضوع ،هل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية لها تكليف.

معلومات عن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

تهدف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة مصر الى زيادة المعرفة لدى الطلاب بمهارات وقيم اخلاقية ،

ويكون ذلك من خلال هيئة تدريسية ذو خبرة عالية،

تسعى لتلبية حاجة سوق العمل في القطاعات الصحية، وتوفير البحث العلمي،

يخدم المجتمع ويلبي متطلبات المستقبل، تقوم بمنحة طلباتها

درجة البكالوريوس في تخصص التكنولوجيا الرعاية النفسية،

وايضا تمنح درجة البكالوريوس في العلوم الصحية التطبيقية،

في تكنولوجيا المختبرات الطبية،

وتمنح درجة البكالوريوس في تكنولوجيا العلوم الصحية في تخصص الاشعة والتصوير الطبي،

تمنح درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا الادارة والمعلومايتة الصحية،

بينما تعتمد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية على تدريس تخصصات نادرة،

وتعتمد في التدريس على التطبيق العملي ،من اجل اعداد كادر من الطلبة متميز ،ومأهل لسوق العمل.

هل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية لها تكليف

صرحت كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بان لها تكليف، وهذا لحرص وزارة التربية والتعليم على توفير فرص عمل للطلاب.الخريجين من الكلية،