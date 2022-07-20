هل لعبة فري فاير حرام وما حكم لعب لعبة فري فاير

هل لعبة فرى فاير حرام وما حكم لعب لعبة فرى فاير، تعتبر لعبة فري فاير من الألعاب التي انتشرت الفترة الأخيرة وهي مشابهة للعبة البيجي وتعتبر من العاب الاكشن وهناك العديد من الأشخاص يلعب هذه اللعبة لأنها تعد من الالعاب الأقرب للواقع، كما وتم نشر فيديو جام عبر منصات التواصل الاجتماعي حول لعبة فري فاير مما كثر جدل كبير حول تساؤلات هل لعبة فري فاير حرام .

ما هي لعبة فري فاير

تعتبر لعبة فري فاير من الألعاب التي تم تأسيسها عام 2017، وهي لعبة باتل رويال، وتم إصدارها من قبل شركة غارينا حصلت اللعبة على عدد من الجوائز ومن أبرزها أفضل لعبة شعبية في تصويت متجر جوجل بلاي، كما وحققت نسبة ضخمة جدا من العائد المالي حوالي مليار دولار، وتدور أحداث لعبة فري فاير مثل أحداث لعبة ببجي، وتحتوي على 50 لاعب ينزلوم في مناطق مختلفة على الخريطة بحث عن الاسلحة ، وقتل الأعداء والبقاء للاقوى.

هل لعبة فري فاير حرام

يتساءل الكثير من قبل لاعبي لعبة فري حول مشروعية لعبها، وهل تعد مخالفة للشريعة الإسلامية، وحسب ما بين العديد من الفقهاء بان اللعبة تحتوي على موسيقى وبعض النساء العاريات، وتعد من للألعاب المسلية فهناك بعض الشبهات في ذلك ، وليس من السهل تحريم هذه اللعبة الا بدليل قاطع وشرعي ، والمراد بالفتوى هو الحلال بين والحرام بين، فان وجدت بعض النواهي و المخالفة لديننا فيجب الابتعاد عن اللعبة وعدم لعبها مثل تدنيس القرآن كما يشاع وظهور بعض الفتيات المخلة للاداب.

حكم لعب لعبة فري فاير

هناك الكثير من الأشخاص يسأل حول مشروعية وحكم لعب لعبة فري فاير، وفي الحقيقة لم يكن من قبل أي تشريع نزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالالعاب او الفيدو فهي من اختراعات الانسان فهنا يأتي القياس، فإذا كانت اللعبة مخالفة لديننا ومناقضة له فيجب الابتعاد عن اللعب ، مثلا لعبة فري فاير يوجد بها مقطع فيديو بتدنيس احد الجنود تدنيس القرآن لذلك هذه الأمور لا يقبلها الاسلام والمسلمين، فمن المفترض الابتعاد لعب لعبة فري فاير.

تعتبر لعبة فري فاير من الالعاب المسلية والجميلة والتي يلعبها الملاين من الناس من كافة الوطن العربي كما وأن تم الفترة الاخيرة بعض الأحكام والمشروعات بلعب لعبة فري فاير، وقال الكثير من الفقهاء بالابتعاد عن لعبها لانها تعد من الالعاب المحرمة وذلك لوجود بعض الفتيات العاريات في اللعبة، وهناك بعض المراحل يأمر اللاعب فيها بتدنيس القران الكريم