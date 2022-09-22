هل مات هشام سليم وأبرز أعماله، تداول الكثير من نشطاء السوشيال ميديا صباح يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر سبتمبر خبر وفاة هشام سليم والذي يعد من الأخبار الصادمة على قلوب محبيه وأقربائه، مما تسائل الكثير عن حقيقة وفاة هشام سليم، والجدير بالذكر بأن الفنان هشام يعد من كبار الفنانين وله العديد من الاعمال الفنية الرائعة التي لاقت على اهتمام واسع في الوطن العربي.

من هو هشام سليم ويكيبيديا

بعد انتشار خبر وفاة الفنان المصري البارز هشام سليم، ظهرت رغبة كبيرة في التعرف عليه أكثر، من خلال القائمة التالية التي توضح أبرز ما قيل عنه على النحو التالي

الاسم الكامل هشام محمد صالح سليم.

الاسم المستعار هشام سليم.

تاريخ الميلاد 27 يناير 1958 م.

مكان الميلاد القاهرة – جمهورية مصر العربية.

مكان الاقامة القاهرة – جمهورية مصر العربية.

الجنسية المصرية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية منفصل.

الزوجة ميرفت النحاس نادية.

بنون نور، زين الشرف، أنا منقسم.

التحصيل الدراسي تخرج من كلية السياحة والفنادق.

الما الأم جامعة حلوان.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية واللهجة المصرية

المهنة ممثل.

سنوات نشاطه بدأ مشواره الفني منذ عام 1972 م حتى وفاته عام 2022 م.

هشام سليم السيرة الذاتية

هشام محمد صالح سليم هو نجل اللاعب الراحل صالح سليم، وقد برز هشام من خلال موهبته الفنية الكبيرة التي يمتلكها والتي من خلالها استطاع أن يكون من أكثر الموهوبين في مجال الفن والتمثيل على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث برع بتقديم مجموعة واسعة من الصور، يشار إلى أن الفنان هو الأخ الأصغر للمخرج خالد صالح سليم. أكمل مسيرته التعليمية بجامعة حلوان، وتخرج منها بعد أن أكمل دراسته في كلية السياحة والفنادق.

هل مات هشام سليم

وتبين أن الفنان الراحل هشام سليم توفي بعد صراع مع سرطان الرئة، بحسب ما أوردته العديد من المصادر الإخبارية المحلية. وقال السرطان ما يلي

ما هو مرض هشام سليم

نعم، في الحقيقة، توفي الفنان المصري هشام سليم، الخميس، 22 سبتمبر من العام الجاري 2022 م، عن عمر يناهز 64 عامًا، وتداول خبر وفاته في مختلف الصحف الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ونعى الفنان. كبار نجوم الوسط الفني بجمهورية مصر العربية، وعلى رأسهم أشرف زكي نقيب الفنانين المصريين، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، “وداعا يا صديقي القديم”، مع صورة هشام سليم. الفنان الراحل.

ابرز أعمال هشام سليم

اشتهر الراحل من خلال أدواره المختلفة في التمثيل منذ أن بدأ مشواره الفني في عام 1972 م، ونشرح أشهر الأعمال الفنية على النحو التالي

الطريق الجيد.

مصراتة.

أماكن في القلب.

لقاء على الهواء.

محمود المصري.

الركوب الأخيرة.

فتيات.

حد السكين.

روح الملك.

عندما ينام أبي.

السيرة العاشورية.

طيور الشمس.

45 يوما.

أولا في الحب.

خيانة مبررة.

الحديث عن الحب.

انت عمرى.

طالبي الحرية.

عاصفه.

جرانيتا.

المضي قدما في القتل.

الناظر.

جمال عبد الناصر.

يا عالمي حبي.

أعلنت وسائل الإعلام المصرية ونقابة الفنانين صباح ويم الخميس عن وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع طويل من مرض السرطان، كما أنه في الأونة الاخيرة تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، مما أدى الى نعيه عبر منصات التواصل الإجتماعي.