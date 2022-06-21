هل مادة الاقتصاد والإحصاء تضاف للمجموع؟

تدور دائرة كثيفة من الأسئلة في رؤوس طلاب المرحلة الثانوية بخصوص المواد المضافة وغير المضافة إلى المجموع ، مع اقتراب امتحانات الصف الثالث الثانوي كل عام ، وعلى رأس تلك الأسئلة المطروحة ، موضوع الاقتصاد والإحصاءات المضافة إلى المجموع؟

تنقسم مواد طلاب المرحلة الثانوية إلى مواد أساسية لا تضاف إلى المجموع ، لكن المواد التي لن يتم إضافتها تتطلب درجة عالية من التركيز من الطلاب للحصول على درجة النجاح.

هل موضوع الاقتصاد والإحصاء مضاف إلى المجموع؟

يحاول العديد من الطلاب معرفة ما إذا تمت إضافة الاقتصاد والإحصاء إلى المجموع أم لا ، وهو السؤال الذي يتم طرحه بشكل متكرر قبل إجراء الاختبار لهذا الموضوع خاصة بين الطلاب وبعض أولياء الأمور.

هناك الكثير من الطلاب والطالبات ، يواجهون صعوبة في دراسة الاقتصاد والإحصاء ، مما يؤدي إلى حالة من التوتر بين الطلاب قبل امتحان ذلك الموضوع.

يعتبر موضوع الاقتصاد والإحصاء من المواد التي لا يضاف إلى المجموع ، ولكنه موضوع ناجح ورسوب ، لذلك يجب على الطالب دراسة الموضوع جيداً والتأكد من إلمامه به قبل التقدم للامتحان وذلك أنه يمكنك فقط الحصول على درجة النجاح.

ينقسم موضوع الاقتصاد والإحصاء إلى فرعين ، بالإضافة إلى مجموعهما ، وهو مجموع مجموع الاقتصاد والإحصاء معًا ، حيث يتم حساب درجة النجاح بعد تصحيح كل منهما والجمع بين الدرجتين للحصول على نتيجة المادة وإذا تجاوزت نصف الدرجة يعتبر الطالب ناجحاً.