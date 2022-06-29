هل مباراة سيراميكا كانت الأخيرة لـ بن شرقي مع الزمالك.. أمير مرتضى يرد

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم لنادي الزمالك، حقيقة عدم استكمال أشرف بن شرقي الموسم مع الفريق بعد انتهاء عقده.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد أن بن شرقي لن يجدد عقده مع الزمالك وقرر خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، إن مباراة سيراميكا كليوباترا ليست الأخيرة لأشرف بن شرقي.

وتابع “يتمتع اللاعب بمستوى عالٍ مع الفريق ويقاتل بحماس في المباريات، ويريد إنهاء مسيرته مع الزمالك جيدًا، لأنه يحب الجماهير والإدارة”.

وأشار إلى أن الزمالك سيجري تحقيقًا مع طارق حامد ومحمد أبو جبل لمعرفة مدى الإصابة التي ستستمر 50 يومًا.

وأوضح “وقعنا على كشف طبي لهم، وهناك تحقيق معهم، وستعلن النتيجة”.

وختم “حققنا انتصارا مهما على سيراميكا كليوباترا رغم الغيابات التي تعرض لها الفريق، وطلب فيريرا من اللاعبين إنهاء المباراة مبكرا”.