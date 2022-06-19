هل متاح حجز موعد المرور بدون أبشر 1443- 2022 خطوات التسجيل وزارة الداخلية

للذهاب إلى إدارة المرور السعودية لا بد من حجز موعد إلكترونيًا ، والسؤال يبدأ من المقيمين والمواطنين حول هل يمكن حجز موعد مروري دون إبلاغ وزارة الداخلية؟ وبما أن المملكة العربية السعودية تعمل على التحول الرقمي في مختلف القطاعات ، فقد خصصت الوزارة منصة أبشر الإلكترونية ، مما يوفر الجهد والوقت لجميع الأفراد ، وما يحتاجه كل منهم من خدمات مرورية. أو حجز حادث مروري وما إلى ذلك.

هل يمكن حجز موعد مروري بدون أبشر الداخلية؟

هناك من يسأل عن طرق الاتصال التي تمكنك من حجز موعد مروري بدون أبشر 1443. في الواقع ، لا يمكن حجز المواعيد إلا من خلال خدمات أبشر ، فهي المنصة المعتمدة لتحديد موعد بخطوات سهلة و التعامل الإلكتروني مع احتياجات الأفراد ، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد على الرقم المروري الاستعلام الموحد.

احجز موعد حادث

عملت وزارة الداخلية على تمكين المواطنين والمقيمين السعوديين من الدخول في عدد من أقسام حجز المواعيد ، والتي تشمل حجز حادث مروري ، وحجز رخصة قيادة ، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تتم باتباع خطوات معينة.

التسجيل في الداخلية أبشر الوصول إلى الخدمات الفردية.

ثم أدخل رقم هوية المستخدم ورقم هاتفه المحمول حتى يتمكن الموقع من إرسال رقم التحقق عبر الهاتف المحمول.

والدخول في رمز حجز الموعدبعد إدخال رقم التحقق المرسل إليه.

ثم أدخل موقع الفرع الذي تريد الذهاب إليه مع تاريخ ووقت الموعد.

إلغاء حجز موعد

يمكن للمستخدم إلغاء الموعد الخاص به ، عبر الإنترنت وعن طريق الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية ، ومع إدخال جميع بيانات المستخدم من رقم الهوية والمنطقة التي تم فيها الحجز ، سيظهر المستخدم جميع المواعيد التي تمكنه من:

قم بإلغاء ما يريد من هذه المواعيد بإدخال التاريخ المحدد والضغط على كلمة إلغاء لإنهاء الأمر.

بالإضافة إلى إمكانية تعديل هذا التاريخ بالضغط على كلمة “تعديل”.

حجز موعد لممر الرياض

يمكن للأفراد المقيمين أو المواطنين داخل مدينة الرياض حجز موعد من خلال الخطوات التالية: