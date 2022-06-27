هل مجلة ماجد تدعم الشواذ

هل تدعم مجلة ماجد المثليين جنسياً، حيث كانت مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت المختلفة تتناثر بهذه الأخبار فِيْ الساعات الأخيرة ربما تسبب هذا العدد فِيْ الكثير من المشاكل لمحبي المجلة وهرعوا لمعرفة حَقيْقَة هذا الخبر، لذلك سنعرفه وسنقدم أيضًا إجابة لسؤال وسنقوم بتسليط الضوء على المعلومات عنه فِيْ سيرته الذاتية.

من هُو صاحب مجلة ماجد

صاحب فِيْلم ماجد للرسوم المتحركة للأطفال هُو السيد أحمد عمر وهُو أول رئيس يشغل هذا المنصب فِيْ المجلة منذ عام 1979 م. جدير بالذكر أنه مواطن مغربي ولد وترعرع فِيْ إحدى مدن دولة المغرب، ولكنه يقيم حاليًا فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة وأحيانًا فِيْ دولة قطر. كل هذا يتوقف على ظروف عمله ولعل السبب الرئيسي لسمعة أحمد عمر هُو أنه فِيْ الأساس هُو الشخص الذي جسّد شخصية ماجد فِيْ المجلة منذ إنشائها.

سيرة احمد عمر

بدءاً من النقاش حول من هُو أحمد عمر صاحب مجلة ماجد، نذكر أهم المعلومات عنها فِيْ سيرتها الذاتية

الاسم احمد عمر.

الاسم بالانجليزي احمد عمر.

مكان الميلاد ولد بالمغرب.

الإقامة يعيش فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجنسية دولة المغرب.

الجنسية يحمل الجنسية المغربية.

العرق عربي.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

المؤهلات العلمية حائز على إجازة جامعية.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

المهنة رئيس تحرير مجلة ماجد.

سنوات النشاط من 1979 م

الحالة الاجتماعية متزوج.

هل مجلة ماجد تدعم المثليين

نعم قناة ماجد تدعم الشذوذ الجنسي، ورغم أنها لم تنشر تصريحات أو أخبار تدعم المثلية عبر موقعها الإلكتروني أو قناتها الفضائية حتى الآن، إلا أن الجمهُور استطاع أن يختم صراحة بالنظر إلى الأخيرة. لهذا الشهر. يونيو 2022 م، عندما نشر مسؤولوه العديد من الصور التي تدعم المثلية وتحَلْل العلاقة بين المثليين. جدير بالذكر أن هذا الخبر استفز بشكل كبير جمهُور الإمارات والعرب بشكل عام، حيث تحظى بجمهُور كبير، وهاجم القناة عبر منصات التواصل الاجتماعي فِيْسبوك وتويتر واتهمها بالترويج لهذه الجريمة والتحريض عليها. الأطفال عليها، بينما مجلة ماجد لم تعلق بعد على هذا الموضوع.

معلومات عن مجلة ماجد

تعتبر مجلة ماجد من أقدم وأشهر مجلات الأطفال، تأسست عام 1979 م. تعليم الأطفال مهارات جديدة. يذكر أن المجلة كانت تصدر مرة أسبوعيا حتى عام 2022 م وكان العدد محددا يوم الأربعاء، ولكن منذ ذلك العام بدأت تنشر قصصها مرة واحدة فقط فِيْ الشهر، كَمْا أنشأت موقعها الإلكتروني الخاص. وكذلك قناة تلفزيونية متحركة تحمل الاسم نفسه قناة ماجد للأطفال.

حساب الماجد على تويتر

مجلة ماجد الالكترونية الشهِيْرة لها حسابها الخاص على منصة تويتر للتغريدات والمدونات تنشر من خلالها جميع الاخبار عن المجلة وكذلك بعض صفحات المجلة وتحديدا الاصدار الجديد ويمكنك زيارة الحساب و اتبع “”.

وهنا وصلنا إلى خاتمة هذا المقال الذي ناقشنا فِيْه السؤال هل مجلة ماجد تؤيد الشذوذ الجنسي من خلال السطور السابقة تعلمنا كل المعلومات والتفاصيل عن مجلة ماجد وأهدافها، كَمْا سألنا إجابة السؤال هل تؤيد الشذوذ أم لا