هل محمد رمضان مثلي ، لقد أثار اهتمام الكثير ممن يهتمون ويتابعون الممثل والمطرب محمد رمضان صاحب الجنسية المصرية ، حول الأخبار التي نشرت خلال الاوقات الأخيرة عبر نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي بالتسائل هل حول ماهية علاقة محمد رمضان بالشذوذ الجنسي والمثلية ، وذلك نتيجة العديد من المنشورات التي نشرت وتوجه اتهام مباشر حول ، ويعد ذلك الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على المستوى المحلي في جمهورية مصر العربية ، تابعوا معنا .

محمد رمضان ويكيبيديا

محمد رمضان، مغني راب وممثل مصري، يبلغ من العمر 34 عامًا، من مواليد محافظة قنا جنوب مصر، في 23 مايو 1988، وعمره الحالي 34 عامًا. دخل عالم الفن في سن مبكرة في المسارح المدرسية، حتى اكتشفه الناقد المسرحي أحمد عبد الحميد الذي تناول دوافعه في زاويته الفنية في جريدة الجمهورية، حصل على درجة البكالوريوس في التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة.

هل محمد رمضان شاذ

نفى الفنان محمد رمضان، ما اتُهم به خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تعرض الفنان متعدد المواهب محمد رمضان، لحملة انتقادات واتهامات بأنه مثلي الجنس، على خلفية تداول خبر نشر مقطع فيديو له. كان قد تم تسريبه مما يثبت أنه على علاقة بشاب مثله، الأمر الذي نفى أمام صاحب العلاقة من خلال رد قوي، مما يشير إلى غضبه الشديد من محاولات تشويه سمعته والنيل من شهرته باختلاق الأكاذيب. والقيل والقال.

رد محمد رمضان على اتهامه بالمثلية

خرج محمد رمضان بفيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام ردًا على الإشاعة التي تبعته مؤخرًا، وظهرت عليه علامات حزن وغضب في الفيديو حول ما تردد، فقال في الفيديو

فيديو محمد رمضان الجديد

ونُسب مقطع فيديو للفنان محمد رمضان الذي قيل إنه رافق شابًا وهم في حالة سكر، بحسب ما تداولته مصادر مطلعة بالفيديو، واتهم الأخير بمثلية جنسية. ، بسبب مظهره الغريب ومخالفته للعادات والتقاليد في المجتمعات العربية، حتى أن الكثيرين علقوا على الموضوع بأنهم رغم انتقادهم رمضان، إلا أنهم ليسوا على وشك التمني له بالسوء، مستنكرين الاتهامات المزعومة ضده لقلب شهرته.

انستقرام محمد رمضان

شهد Instagram الرسمي لمحمد رمضان نشاطًا واسعًا بسبب زيارات لمتابعة الشائعات التي انتشرت على سمعته خلال الساعات القليلة الماضية. هذا الحساب ومتابعة مستجدات هذه الاشاعة مباشرة.

هل محمد رمضان مثلي ، لقد شهدت التسائلات حول الفنان والمطرب محمد رمضان ضجة اعلامية عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، حول أن محمد رمضان داعم الى المثلية الجنسية ، وسردنا لكم رد محمد رمضان على تلك الاتهامات شخصياً عبر حسابه على إنستجرام .