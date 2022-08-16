هل محمد رمضان يدعم المثلية ، لقد أثار اهتمام الكثير ممن يهتمون بالممثل والمطرب محمد رمضان صاحب الجنسية المصرية ، حول الأخبار التي نشرت خلال الاوقات الأخيرة عبر نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي بالتسائل هل يدعم محمد رمضان الشذوذ ، وذلك نتيجة العديد من المنشورات التي توضح دور دعم النجم المصري محمد رمضان للمثلية الجنسية ، ويعد ذلك الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على المستوى المحلي في جمهورية مصر العربية ، تابعوا معنا .

من هو محمد رمضان من ويكيبيديا

محمد رمضان من نجوم الفن بجمهورية مصر العربية. وقد حظي باهتمام كبير ونجاح على المستويين المحلي والدولي. بسبب مهارته وأدائه المتميز في تقديم أدواره المختلفة في التمثيل، ومستوى غنائه العالي، وأسلوبه مع المتابعين والمعجبين، اكتسب قاعدة جمهورية كبيرة وشعبية واسعة. بدأ الفنان في جني الأرباح مع بداية مشواره الفني خلال العام 2004 م، وما زال مستمراً حتى الآن.

سيرة محمد رمضان

وفيما يلي قائمة تضم أهم المعلومات عن الفنان المصري اللامع محمد رمضان والتي جاءت بالشكل التالي

الاسم الكامل محمد رمضان محمود حجازي.

الاسم بالانجليزي محمد رمضان.

مكان الميلاد محافظة قنا – جمهورية مصر العربية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الميلاد ولد في 23 مايو 1988.

أسماء أخرى أمير.

الطول 1.80 متر.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

موعد الزواج عام 2012 م.

الزوجة نسرين عبد الفتاح.

بنين حنين – علي – كنز.

الأب رمضان محمود حجازي شرف.

الأخ محمود رمضان.

الأخت إيمان رمضان.

ألما ماتر المعهد العالي للفنون المسرحية.

المهنة ممثل وكاتب أغاني.

اللغات العربية.

سنوات النشاط من 2004 حتى الآن.

هل يدعم محمد رمضان الشذوذ

الفنان المصري محمد رمضان لا يؤيد الشذوذ، بحسب رده وتصريحاته الأخيرة، التي أشارت إلى أنه لا يؤيد الشذوذ أو الشذوذ الجنسي، وأن كل ما ورد عنه ليس إلا إشاعات كاذبة، وليس لها اعتبار أو المصداقية رغم انتشار أنباء كثيرة حول هذا الأمر، منها أن الفنان محمد شاذ، إلا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.

سبب اتهام محمد رمضان بدعم الشذوذ الجنسي

وبحسب العديد من الأبحاث المختلفة، فقد تبين أن سبب اتهام محمد رمضان بدعم الشذوذ الجنسي ليس سوى الفتنة والنميمة والشائعات التي لا أساس لها من الصحة. كان خليجي في نفس الغرفة التي ظهرت في الفيديو، وفي هذه اللحظة اتهم الفنانة بممارسة الشذوذ الجنسي مع الرجل الخليجي.

رد محمد رمضان على اتهامه بالمثلية الجنسية

وتجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد رمضان خرج مؤخرًا لوقف الشائعات الكبيرة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت له آثار الغضب الشديد وراء هذه الشائعات، وكان رده على النحو التالي

هل محمد رمضان يدعم المثلية ، يعد ذلك السؤال أحد الأسئلة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الجمهورية المصرية ، كون ان الفنان محمد رمضان أحد كبار الشخصيات التي عملت داخل الوسط الفني ، وترفنا على رد محمد رمضان على اتهامه بالمثلية.