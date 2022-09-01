هل مرض ثنائي القطب مزمن، الاجاية نعم انه مزمن فحتى الآن لم يستطيع الباحثون والدارسون في علم النفس علاجًا شافيًا من هذا الاختلال النفسي، لكنهم توصلوا إلى مجموعة كبيرة من الأساليب العلاجية التي تجعل المصاب يتمكن على ممارسة حياته المهنية والشخصية من جميع جوانبها.

هل مرض القطبين مزمن

في السطور التالية، نجيب عما إذا كان المرض ثنائي القطب مزمنًا أم أن المريض شفي بشكل طبيعي

من المهم أن ندرك أن مرض ثنائي القطب هو مرض مزمن، أي أن هذا المرض يستمر لفترة طويلة من الزمن قد تصل إلى العمر كله، ويجب السيطرة على أعراضه المزعجة عن طريق تناول الأدوية أو مضادات الذهان بشكل مستمر.

علاوة على ذلك، فإن فترة علاج مرض ثنائي القطب طويلة جدًا، وبعد تلك الفترة لا يعني أنه تم الشفاء منه تمامًا، فهو مرض يستمر مدى الحياة.

كما نجد في كثير من الحالات أن المرض ثنائي القطب قد يعود للمريض بأعراض أكثر حدة والتي تعرف بالانتكاسة والتي يجب معرفة كيفية التعامل معها.

مدة العلاج لمريض الاضطراب ثنائي القطب

في الحقيقة، من خلال جولتنا بمقال اليوم، وبعد الإجابة على السؤال هل مرض ثنائي القطب مزمن، نجد أن مدة العلاج لمريض ثنائي القطب تختلف من شخص لآخر، ونتعرف عليها على النحو التالي

في حالة عدم علاج المريض بشكل مناسب، من المتوقع أن تستمر نوبات الهوس من 3 إلى 6 أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، نجد أنه في بعض الأشخاص، قد تستمر نوبات الاكتئاب المرتبطة بمريض ثنائي القطب لفترة أطول، حيث قد تستمر من 6 إلى 12 شهرًا.

أما بالنسبة للعلاج الذي حدده الطبيب المختص فنلاحظ أن المريض يلاحظ تحسنا خلال 3 أشهر.

هل فترة العلاج لمريض الاضطراب ثنائي القطب تختلف باختلاف عمره

في هذه الفقرات، نتعرف على ما إذا كانت مدة العلاج لمريض الاضطراب ثنائي القطب تختلف باختلاف عمر المريض

حيث أن أكثر من نصف الحالات المصابة بمرض ثنائي القطب تبدأ بالظهور قبل دخول سن 25 سنة.

علاوة على ذلك، فإن أكثر من 25٪ من المصابين بمرض ثنائي القطب يبلغون من العمر 60 عامًا، ولكن كلما زاد عمر الشخص، زادت فترة العلاج.

وبالتالي، كلما تم تشخيص مريض الاضطراب ثنائي القطب في وقت مبكر، زادت فرصة تلقي العلاج المناسب والشفاء في أسرع وقت ممكن.

أسباب الاضطراب ثنائي القطب

في الواقع، هناك العديد من الأسباب أو العوامل التي تؤدي إلى تعرض الشخص لمرض ثنائي القطب، ونتعرف عليها على النحو التالي

1. العوامل البيولوجية

سبب معاناة الشخص من مرض ثنائي القطب هو وجود العديد من التغيرات الجسدية في المريض والتي تؤدي إلى الدخول في نوبات اكتئابية بعد معاناته من مرض ثنائي القطب.

2. العوامل الوراثية

يجب التأكيد على أن مرض ثنائي القطب هو مرض وراثي أي ينتقل من الأب إلى الابن، حيث أكدت الدراسات أنه إذا كان هناك تاريخ وراثي لهذا المرض لأي شخص، فإن فرصة الإصابة بهذا المريض هي ستة مرات أعلى من أولئك الذين ليس لديهم تاريخ من الإصابة.

3. الاختلالات الكيميائية في الدماغ

قد يكون الاضطراب في الناقل العصبي في الدماغ أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الشخص يصاب باضطراب ثنائي القطب ويطور اضطرابات مزاجية حادة.

4. مشاكل هرمونية

في حالة ما إذا كان الشخص يعاني من خلل هرموني، فإنه معرض لخطر الإصابة بالاضطراب ثنائي القطب.

5. العوامل البيئية

قد تكون العوامل البيئية هي الأحداث المؤلمة التي يمر بها الشخص، أو حتى الضغوط النفسية التي يعاني منها، فهذه العوامل من أسباب الاضطراب ثنائي القطب.

أعراض مرض القطبين

من أهم الأعراض التي تظهر لدى مريض الاضطراب ثنائي القطب ما يلي

اشعر بالملل.

فقدان القدرة على التركيز.

اضطرابات المزاج، وهي الشعور بالسعادة المفرطة وبعد الشعور بالوحدة والدخول في نوبة اكتئاب.

أداء وظيفي ضعيف.

رغبة الشخص في القيام بأعمال خطيرة.

الشعور بالغرور المفرط.

تحدث بطريقة سريعة وغير متوازنة.

تحدث بعظمة عظيمة.

القلق والتوتر هما أقل الأشياء وأصغرها.

فقدان القدرة على تذكر الأشياء.

فقدان قدرة الشخص على الاستمتاع بأي أنشطة يومية.

تغيرات ملحوظة في الشهية، وهي الرغبة المستمرة في الأكل أو التوقف عن الأكل.

الشعور المستمر بالتعب والضغط من أدنى جهد.

رغبة المريض في إنهاء حياته بأي شكل من الأشكال.

علاج مرض ثنائي القطب

في هذه الفقرات سنتعرف على أهم الطرق التي يمكن من خلالها علاج أعراض مرض ثنائي القطب، على النحو التالي

من المهم تناول الأدوية التي تقلل من أعراض المرض ثنائي القطب.

تناول الأدوية التي تحسن النوم وتقلل من القلق.

استخدام مضادات الاكتئاب لعلاج نوبات الاكتئاب الناتجة عن الاضطراب ثنائي القطب.

من المهم الاعتماد على مضادات الذهان التي يجب تناولها تحت إشراف أخصائي.

تحديد السبب الذي يؤدي إلى إصابة الشخص بنوبة الاكتئاب وعلاجه من خلال طرق العلاج النفسي أو الحديث.

إحدى الطرق التي يمكن من خلالها علاج المرض ثنائي القطب هي العلاج النفسي، والذي يتم من خلال العلاج بالكلام مع مريض ثنائي القطب.

تقديم الدعم والتثقيف والإرشاد للأشخاص المصابين بمرض ثنائي القطب.

قد يكون علاج المرض ثنائي القطب من خلال العلاج السلوكي المعرفي أو حتى التثقيف النفسي، حيث تعمل هذه الطرق على تقليل نوبات الاكتئاب التي يسببها المرض ثنائي القطب.

العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT) هو أحد طرق علاج مرض ثنائي القطب، حيث يتم ذلك عن طريق تحفيز دماغ المريض للتخلص من الأعراض الشديدة للاضطراب ثنائي القطب، ويمكن أن تصل مدة العلاج بالصدمات الكهربائية الحديثة إلى عدة أسابيع.

من المهم معرفة أن استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية يخضع لتأثير التخدير العام، لذلك لا داعي للقلق لأنه وضع آمن.

مضاعفات مرض القطبين

في حالة عدم علاج المريض المصاب بالاضطراب ثنائي القطب على الفور، فإنه يتعرض للعديد من المضاعفات الخطيرة، ومنها ما يلي

ارتكاب جرائم قتل.

الأفكار والسلوكيات الانتحارية.

تعاطي المخدرات والإدمان مع مرور الوقت.

في حالة الإصابة بمرض ثنائي القطب متى يجب أن أستشير الطبيب

من المهم استشارة أخصائي على الفور في الحالات التالية

رغبة المريض في الانتحار بطرق خطيرة.

ظهور أعراض الهوس والاكتئاب الشديدة.

إذا تم تشخيص المريض بالاضطراب ثنائي القطب.

عندما يبدأ المركز المختص بالأمراض النفسية في تشخيص المصاب يصف بعض العلاجات التي تساعد على تخفيف الأعراض التي يصاب بها المريض وحالات الهوس والاكتئاب، علما أن العلاج في بداية المرض يساعد على تخفيف فرصة تحقيق الحصول على مراحل متقدمة وهي مرحلة الهوس.