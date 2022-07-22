هل مسموح اصطحاب الأطفال إلى العمرة.. الحج والعمرة تُجيب

أعلنت وزارة الحج عن شُروطْ أداء العمرة، ومنذ اقتراب مَوعِد التسجيل للعمرة، يتساءل مواطنو السَعُودِيْة وغيرهم عما إذا كان سيتم السماح للعمرة للأطفال دون سن الخامسة أم لا، ونظراً لارتفاع معدل العمرة. هذه الأسئلة. هم أطفال يسمح لهم بالذهاب إلى العمرة وهذا ما سنناقشه خلال هذا المقال.

هل يجوز للأبناء الذهاب إلى العمرة

ردت وزارة العمرة على سؤال هل يمكن للأطفال دون سن الخامسة أداء العمرة، وذكرت الوزارة أنه يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام مع والديهم أو أحد والديهم لأداء الصلاة، ولكن يجب طمأنتهم. أن الطفل غير مصاب أو مخالط لأي شخص مصاب بفِيْروس كورونا ولكن الحد الأدنى لسن أداء العمرة هُو خمس سنوات.

شُروطْ العمرة 1444

حددت وزارة الحج عبر موقعها الرسمي، الشُروطْ اللازمة لأداء العمرة لعام 1444، وتختلف الشُروطْ حسب وجهة المحج، وإليكَمْ هذه الشُروطْ، وهِيْ كالتالي

شُروطْ العمرة من داخل السَعُودِيْة

أولا يجب الحصول على إذن لأداء العمرة والصلاة فِيْ رياض الأطفال، وهذا لمن لم يصاب بفِيْروس كورونا.

الحج مقدما للحصول على إذن العمرة من خلال تطبيق توكلنا مباشرة أو حتى مرافقة.

أن لا يقل عمر الحاج عن خمس سنوات وألا يكون مصابا بفِيْروس كورونا أو مخالطة لأي من الحالات المصابة.

شُروطْ التقديم للعمرة من خارج المملكة العربية السَعُودِيْة

أولاً تصميم برنامج رحَلْة الحياة من خلال إحدى المنصات المعتمدة من وزارة الحج.

احجز لأداء العمرة بعد الحصول على تأشيرة من خلال تطبيق العمرة الذي يمكنك تنزيله على هُواتف iPhone و Android.

عليك أن تحجز تذكرة عودة.

تحصل على بوليصة تأمين.

تقوم بحجز الإقامة والمواصلات بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها أي شركة عمرة معتمدة فِيْ المملكة.

أركان أداء العمرة

لن تتمكن من التقديم على العمرة أو تأديتها دون التعرف على أركان العمرة من الإحرام إلى السعي والطواف، والإحرام إلى العمرة لأهل المملكة العربية السَعُودِيْة صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، فِيْ مواضع معينة لمن يريد الإحرام وأداء المناسك، أما من جاء من الخارج فهُو الإحرام داخل الطائرة على طول هذه المواضع.