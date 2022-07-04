مشروع ليلى شاذ، الفرقة اللبنانية المعروفة بإثارة الجدل فِيْ العديد من حفلاتها وتحدثها عن قضايا شائكة بعيداً عن الهموم العربية. منذ الظهُور الأول لمشروع ليلى، حَكَّت كلمات أغانيهم الثورة وخرجت عن المألوف، لكنها سرعان ما تحولت إلى نقاشات سياسية وبعض الكلمات الخاصة بمجتمع الميم. من خلاله تم البحث عن اتجاهات هذه الفرقة وهم يدعمون بالفعل المثليين والسحاقيات، ويتابعون معلومات مهمة عن مشروع ليلى للإجابة على الأسئلة السابقة بالإضافة إلى حسابهم الرسمي على Instagram.

فرقة مشروع ليلى

مشروع ليلى هُو اسم فرقة روك لبنانية. تأسست فرقة ليلى من قبل مجموعة من الشباب الهُواة فِيْ الجامعة اللبنانية الأمريكية عام 2008. وانتهى التشكيل بخمسة أعضاء، منهم حامد سنو، المغني وعازف الكَمْان هِيْج بابازيان، عازف الجيتار فراس أبو فجر وكارل جرجس درامز. عازف الباس ابراهِيْم بدر. وقدمت فرقة ليلى أكثر من ثلاثة ألبومات احتوت على أغانٍ بلون موسيقى الروك البديلة. تتناول هذه الفرقة مواضيع مثيرة للجدل مثل الحب والسياسة.

هل مشروع ليلى شاذ

نعم أعلن زعيم فرقة “حامد سنو” رسميًا عن توجهه نحو المثلية ورفعت الفرقة سابقًا علم المثليين دعمًا لقائدهم فِيْ حفلهم الذي أقيم فِيْ جمهُورية مصر العربية بالتجمع الخامس عام 2017، الأمر الذي أغضب المصريين. المجتمع والحكومة الأردنية منعت هذه المجموعة من دخول أراضيها فِيْ عام 2016 م. وللسبب نفسه، ذكرت المجموعة بشكل غير مباشر فِيْ أكثر من لقاء حول ميولها الجنسية المثلية وأنها تدعم الحرية بجميع أشكالها.

لماذا سمي مشروع ليلى بهذا الاسم

أطلق على مشروع ليلى هذا الاسم بسبب مشروع لجمع أموال لفتاة مريضة اسمها ليلى، لكن يُعتقد أن الاسم غامض إلى حد ما حيث أن كلمة “ليلى” فِيْ اللهجة اللبنانية تعني الليل والليل وتغني الفرقة فِيْ الليل، حيث يعتبر نفسه عملاً ليليًا، ولم يعد كذلك. تم ذكر أصل الاسم من قبل شخص ما فِيْ المجموعة، وهذه تظل مجرد تكهنات حتى يتم إصدار بيان جاد حول اسم الفرقة.

قِصَّة مشروع ليلى

بدأت قِصَّة مشروع ليلى عندما تقرر تشكيل فرقة تابعة للجامعة الأمريكية فِيْ بيروت عام 2008، وفتح بعض الموسيقيين فِيْ الجامعة خيارًا للانضمام إلى هُواة يبحثون عن حاضنة لمواهبهم. حظيت الفرقة بإعجاب محَلْي كبير، ثم توسعت وقدمت عروضاً فِيْ “ساحة الموسيقى فِيْ لبنان” وأقامت سلسلة من الحفلات الموسيقية فِيْ مناطق مختلفة. تقرر وقف مشروع ليلى فِيْ عام 2022. بسبب ميلهم إلى إهانة الدين وتجاهل العادات والتقاليد والعادات العربية.

مشروع ليلى انستغرام

لدى مشروع ليلى حساب على انستجرام تشارك من خلاله آخر المستجدات فِيْ عالم موسيقى الروك العربية، بالإضافة إلى مشاهد أعمال الفرقة وأنشطتها الفنية الأخيرة. من بعض المتابعين بسبب ميولهم الغريبة مشروع “” يمكنكَمْ التواصل مع فرقة ليلى على انستجرام لمشاهدة المزيد من حساباتهم بالضغط على رَابِطْ “”.

نختتم هنا هذا المقال حول ما إذا كان مشروع ليلى مثليًا، وقدمنا ​​معلومات عن مشروع ليلى وظهُور هذه الفرقة، بالإضافة إلى تاريخ مشروع ليلى وحسابهم الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.