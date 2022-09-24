هل ملكة جمال ميانمار مثلية، تعتبر ملكة جمال ميانمار وعارضة الأزياء هان لاي من ابرز واهم الشخصيات التي حققت شهرة واسعة ونجاح كبير بالعالم وبعام 2022 دخلت عارضة الأزياء هان لاي بمنافسة ومسابقة قوية وفازت بالمركز الاول بملكة جمال ميانمار والتي تعرف ب”جراند إنترناشيونال” واصبحت هان لاي من ابرز الشخصيات بالعالم بعد فوزها بملكة الجمال وتبلغ من العمر نحو 23 سنة.

سيرة ملكة جمال ميانمار الذاتية

ملكة جمال ميانمار “بورما” هي عارضة الأزياء هان لاي، وهي شابة ولدت في مياوادي جنوب شرق بورما، دخلت عام 2022 في منافسة قوية، وفازت بلقب ملكة جمال الكون وفازت بمسابقاتها لتتوج الوصيفة الأولى بالنسبة لملكة جمال الكون ميانمار المعروفة باسم “جراند إنترناشيونال” 2022 التي أقيمت في تايلاند، تجدر الإشارة إلى أن هان لاي لديها آراء سياسية قوية وتعمل في دعم الديمقراطية والمرأة.

ملكة جمال ميانمار ويكيبيديا

هان لاي من المؤثرين الذين حملوا رسالة مهمة من بلادهم إلى العالم، ونذكر لها أهم معلوماتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل ثو ناندار أونج. الاسم المستعار هان لاي. العنوان ملكة جمال الكون ميانمار. مكان الميلاد ولدت في مياوادي، ميانمار. تاريخ الميلاد ولدت هان لاي في عام 1999. الطول 5.8 قدم. المؤهل الأكاديمي حاصلة على بكالوريوس علم النفس. ألما ماتر جامعة يانغون / ميانمار. مكان الاقامة تعيش في تايلاند. الجنسية بورمي الجنسية. الدين غير معروف. المهنة عارضة أزياء. اللغة الأم اللغة البورمية. لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية. سنوات من النشاط بدأت بالظهور في اختيار مسابقات الجمال من عام 2022 حتى الآن.

عمر ملكة جمال ميانمار هان لاي

لم تعلن ملكة جمال ميانمار هان لاي أنها تتبنى أيديولوجية المثلية الجنسية، وكل ما يُعرف عن خطاباتها الجريئة في مسابقة ملكة جمال العالم عندما طلبت مساعدة الدولة لبلدها بورما، خاصة بعد أن تحدثت عن قمع الجيش. في وطنها من الاحتجاجات ضد المجلس العسكري فيه، وخلطت بين اسم هان لاي ورفيقها سوي زين حتيت، التي شاركت أيضًا في مسابقة ملكة جمال ميانمار، وأعلنت نفسها مثلية وحصلت على لقب أول امرأة شاذة تتنافس في مسابقة ملكة جمال الكون.

إنستغرام هان لاي الرسمي

ملكة جمال ميانمار هان لاي تبلغ من العمر حوالي 23 عامًا. ولدت عام 1999 م. ومع ذلك، فإن لاي لديها عقل راجح نابع من دراستها الجامعية الأكاديمية وثقافتها العالية. جدير بالذكر أن الأخيرة تواجه حاليًا مشاكل كبيرة مع السلطة في بلدها، وهناك مطالبات كثيرة بعدم إعادتها إلى وطنها بورما، خاصة بعد أن أوقفتها السلطات التايلاندية في مطار بانكوك، لكن الجهود لا تزال مستمرة من خلال الدعم العالمي لها لضمان حياتها.

هل ملكة جمال ميانمار مثلية

لدى Han Lai حساب رسمي موثق على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، ولهان قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث يتابع حسابها أكثر من مائة ألف متابع، وتحظى الأخيرة بدعم كبير، مع كل صورة تنشرها، وتعليقات. امتدح جمالها اللافت للنظر، ولا يزال حساب Han Lai يسجل ذكريات من رحلاتها الأخيرة. وأهم إنجازاتها، ويمكنك الدخول مباشرة إلى الحساب للاطلاع على منشوراتها الجديدة “.

هان لاي ملكة جمال ميانمار التي تعد من ابرز واهم الشخصيات التي حققت شهرة واسعة بالعالم بعدما فازت بملكة جمال ميانمار وهي بعمر 23 عاماً وهان لاي ملكة جمال ميانمار أيديولوجية مثلية وحصلت على درجة البكالوريوس بعلم النفس بجامعة يانغون في ميانمار.