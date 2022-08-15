هل موقع اسوس يدعم المثليين ، قد انتشر مؤخراً خلال الاوقات الاخير العديد من المعلومات والتسائلات حول التعرف موقع شركة اسوس Asos عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث تداولت بأن موقع أسوس يقوم بدعم الأشخاص المثليين ، كما انه هنالك مجموعة كبيرة من الشركات والمواقع العالمية التي أعربت عن رأيها في دعم المثليين والألوان، وتعتبر شركة اسوس من الشركات المتخصصة في صناعة اللوحات الأم والأجهزة الإلكترونية المحمولة وأجهزة الكمبيوتر حول العالم ، تابعوا معنا .

معلومات عن شركة Asos

أسوس من أشهر وأكبر الشركات المتخصصة في صناعة اللوحات الأم والأجهزة الإلكترونية المحمولة وأجهزة الكمبيوتر حول العالم. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة تايبيه الصينية، حيث تأسست الشركة، وبدأت عملها ضمن سوق العمل الاحترافي في الأول من أبريل 1989 م، وهي الآن تقوم بتصنيع الأدوات الشخصية الرقمية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، الخوادم وحالات الكمبيوتر وأنظمة تبريد الكمبيوتر والعديد من الصناعات الإلكترونية الأخرى.

هل تدعم أسوس المثليين

نعم؛ تدعم شركة آسوس للإلكترونيات المثليين، بحسب شعار الشركة الجديد الذي يمثل ألوان علم المثليين، للإشارة إلى دعم الشركة لهؤلاء الأفراد. شين وهذه الأزمة مستمرة حتى يومنا هذا.

ما هي التجارية التي تدعم LGBT في العالم

هناك العديد من التجارية و التجارية العالمية التي تدعم LGBT في العالم ولا تزال هذه الشركات و التجارية تنمو، وفيما يلي قائمة التجارية العالمية التي تدعم LGBT

التفاح الجمل.

كوكا كولا.

المطاحن العامة.

مايكروسوفت.

جوجل جوجل.

ايستوود.

GEP.

ايكيا.

جونسون آند جونسون.

تويوتا

رالف لورين.

ديل.

نايك.

ديزني.

BMW BMW.

انها في.

التجارية لدعم LGBT في المملكة العربية السعودية

هناك العديد من التجارية و التجارية التي تدعم المثليين في المملكة العربية السعودية وما زالت تعمل دون أي حجب لهذه المواقع، وفيما يلي قائمة التجارية التي تدعم المثليين في المملكة العربية السعودية

ماركة شي إن.

ماركة جونسون.

ماركة نايك.

ماركة BMW.

ماركة كوكاكولا.

ماركة أبل.

ماركة ايكيا.

ماركة تويوتا.

ما الأندية التي تدعم LGBT

تشارك بعض الأندية الأوروبية، وخاصة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في دعم ودعم المثليين في جميع أنحاء العالم، خاصة لتشجيع الجماهير على دخول هذه المرحلة الجديدة. فيما يلي النوادي التي تدعم المثليين

نادي ارسنال.

نادي وست هام يونايتد.

نادي سوانسي سيتي.

نادي ستوك سيتي.

نادي توتنهام هوتسبر.

نادي بيرنلي.

نادي مانشستر سيتي.

نادي وست هام يونايتد.

برشلونة، إسبانيا.

قائمة الدول التي تدعم المثليين

فيما يلي قائمة بالدول التي أعربت عن رأيها في دعم المثليين في العالم

الهولندي.

بريطانيا.

السويد.

إسبانيا.

الولايات المتحدة.

نيوزيلاندا.

البرازيل.

مالطا.

لوكسمبورغ.

فرنسا.

الدنمارك.

البرتغال.

الاحتلال الإسرائيلي.

بلجيكا.

الدول التي لا تدعم الشذوذ الجنسي

هناك العديد من الدول العربية والأفريقية التي منعت بشكل كامل أي مواطن من دعم المثليين جنسياً وإلا سيتعرض لقضايا قانونية والسجن وغرامة كبيرة. فيما يلي الدول التي لا تؤيد الشذوذ الجنسي

غينيا.

السنغال.

نيجيريا.

الصومال.

كينيا.

موريتانيا.

المغرب.

السودان.

تونس.

إريتريا.

أثيوبيا.

غانا.

دول جنوب افريقيا.

الجزائر.

أنغولا.

جزر القمر.

هل موقع اسوس يدعم المثليين ، قد ظهرت العديد من الشركات العالمية والضخمة والتي أعلنت بشكل واضح وصريح بأنها تدعم الأشخاص المطلق عليهم بالمثليين ، فيما ابتعد البعض الآخر عنها كونها تعتبر من الشذوذ الجنسي باعتباره من الأمور المحرمة في الإسلام ، واوضحنا ​​كلا من الأندية والبلدان و التجارية العالمية التي تدعم المثليين.