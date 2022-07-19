هل موقع aliexpress مضمون

انتشرت في الآونة الأخيرة مواقع التسوق online التي بدورها سهلت على الزبائن الحصول على كل ما يحتاجونه دون عناء الخروج من المنزل لأوقات كبيرة ولمسافات بعيدة ومرهقة من ضمن هذه المواقع موقع “aliexpress” المعروف، رغم ايجابيات هذه المواقع إلا انه يبقى السؤال دوماً هل هي مضمونة ام لا؟ هذا ما سنوافيكم به عبر المقال التالي.

موقع aliexpress

علي اكسبريس هو موقع متخصص في بيع البضائع والمنتجات الصينية عبر الإنترنت، وهو تابع لمجموعة علي بابا الصينية للبيع بسعر الجملة. ، مواتير..إلخ. تأسس الموقع في عام 2010، وهو مستمر منذ ذلك الحين، واكتسب ثقة الكثيرين حول العالم. للتسوق من خلال الموقع يمكنكم زيارته من خلال الرابط “”.

هل AliExpress آمن

نعم، AliExpress هو موقع موثوق به ؛ يتمتع الموقع بمصداقية كبيرة، ومن المبادئ التي يتبعها لطمأنة العملاء ميزة تحديد مدة 15 يومًا لاستبدال المنتج إذا كان لا يفي بالمعايير المعلن عنها، أو غير مرضي للمستخدم، بشرط أن يكون ذلك في حالته الأصلية التي تم استلامه بها .. ولكن هنا نبرز النقطة المهمة التي قد يغفلها البعض في عملية الشراء وهي أن الموقع عالمي، ويبيع لدول مختلفة، لذا فإن بعض المنتجات لا تتطابق مع معايير بلد واحد، لكنهم يتفقون مع معايير دولة أخرى، وقد تكون هناك بعض المنتجات التي لا يمكن شحنها إلى بلد معين بسبب عدم وجود شركات ضمن المورد والعميل أو لأسباب أخرى تتعلق بالدولة نفسها.

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كيفية معرفة المتجر الموثوق به على علي اكسبرس

لمعرفة ذلك، يجب استهداف آراء العملاء الذين اشتروا نفس العنصر المراد شراؤه من نفس الموقع، وإذا لم تكن هناك آراء، فيمكن سؤال أعضاء إحدى المجموعات المتخصصة عن التجربة. تقييم البائع نفسه (المتجر)، وعدد المتابعين للمخزن. إذا كانت النتائج مطمئنة، يتم اتخاذ خطوة للشراء من هذا المتجر، أو للبحث عن متجر آخر يبيع نفس المنتج ؛ يجمع علي إكسبريس بين العديد من المتاجر، كل منها يقوم بتسويق منتجاته، ولمزيد من المعلومات حول طرق ضمان موثوقية المتجر، يمكن القيام بذلك.

كيفية الشراء من علي اكسبرس

هل aliexpress مضمون للتجار للشراء من خلاله نعم، إذا كان التاجر يعرف المنتج الأنسب ليختاره، ويضمن حقه في العودة إذا لم يستوف الطلب. أما طريقة الطلب فنوضحها كالتالي

افتح موقع علي اكسبرس وقم بإنشاء حساب عليه.

ابحث عن المنتج المطلوب، انقر فوق المنتج.

انقر فوق Buy Now، ثم أكمل عملية التسوق لتحديد جميع المنتجات المطلوبة.

الدخول إلى عربة التسوق وتصفح المنتجات وة بياناتها من حيث التكلفة ونفقات الشحن ووقت التسليم … إلخ.

انقر فوق شراء الكل.

أدخل البيانات المطلوبة مثل العنوان والبريد الإلكتروني والاسم والبلد والجوال والرمز البريدي (وهو الرمز البريدي للولاية، ويتم البحث عنه على الإنترنت وكتابته في المكان المخصص له).

اختر “حفظ وشحن إلى هذا العنوان”.

راجع البيانات مرة أخرى، ثم أدخل بيانات بطاقة التأشيرة، واضغط على تم.

انقر فوق تأكيد وادفع، ستظهر رسالة تفيد بأن العملية قد تمت بنجاح وسيقوم البائع بإعداد الطلب للشحن.

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أهم مميزات علي اكسبرس

الآن بعد أن أوضحنا هل AliExpress آمن فيما يلي ميزات تجربة الشراء من خلال هذا الموقع

أسعار الموقع تنافسية للغاية. لذلك عادة ما يحرق أسعار السوق ويعرض المنتج بسعر أقل.

يلتزم الموقع بالمواصفات والمقاييس العالمية للبيع.

يمكن شراء معظم المنتجات التي يمكن للمرء أن يفكر فيها من خلال الموقع ؛ لأن هناك عدد كبير من البضائع.

ميزة ات التي يوفرها الموقع تمنح المشتري ثقة أكبر بالمنتج الذي يرغب في شرائه.

سرعة التسليم والالتزام بالمواعيد.

في بعض الأحيان يتم تقديم الشحن المجاني من الباب إلى الباب عندما يتجاوز المشتري حد شراء معين.

توجد طرق دفع متعددة، وتوجد ميزة الدفع عند الاستلام، لكنها مقيدة ببعض الشروط.

نصائح عند الشراء عبر الإنترنت

ظهرت فكرة الشراء عبر الإنترنت بخجل في البداية، وشيئًا فشيئًا بدأت في النمو والتوسع. في الواقع، هناك شركات وشركات تعتمد كليًا على المبيعات عبر الإنترنت، ولكن مثل أي مجال آخر، هناك من يبيع بالمواصفات المعلن عنها وهناك من يغش المشتري، فتضيع أموال المشتري دون الحصول على ما يدفع مقابله. هو – هي! لذلك، عند الشراء، ضع في الاعتبار ما يلي

الحقيقة تختلف دائمًا عن الصور، يجب أن تسأل عن المواصفات قبل اتخاذ قرار الشراء، وليس الاعتماد فقط على الصورة.

يجب التحقق من المواقع الموثوقة، سواء كانت محلية أو عالمية.

تأكد من صحة عنوان URL لبعض مواقع الويب ذات التجارية المعروفة، حيث يتم خداع الأشخاص في بعض الأحيان لتغيير حرف بسيط في العنوان من أجل الاستفادة من اسم العلامة التجارية الكبيرة.

تطبيق aliexpress

علي إكسبريس هو موقع إلكتروني حيث يمكنك التسوق عبر الويب من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتم توفير نسخة منه أيضًا كتطبيق للهاتف المحمول، وهو مفيد بشكل خاص للتجار ؛ بسبب إرسال إشعارات وتنبيهات حول التطورات والعروض، يمكن تنزيل التطبيق “” في حالة نظام android أو “” لمالكي IOS.

وهنا ننهي هذه المقالة التي وضحنا من خلالها مضمونية عمل موقع aliexpress العالمي، والمزيد من التفاصيل ذات الصلة، لمزيد من المواضيع المشابهة والمختلفة زوروا موقعنا عرب اليوم لمتابعة كل حديث.