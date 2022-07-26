هل ميسي يعود الى نادي برشلونة ، لقد تسائل العديد من الافراد ممن يشجعون فريق كرة القدم برشلونة منذ تأسيسه، حول التعرف هل ميسي يعود الى نادي برشلونة ، ويعد ميسي اللاعب الأرجنتيني الدولي حيث شارك في العديد من البطولات المحلية والقارية والدولية، وسيكون أسطورة برشلونة ميسي حراً في المغادرة من فريق باريس سان جريمان في يونيو 2023 ، وهناك العديد من الوجهات التي قد تغريه، تابعوا معنا .

هل سيعود ميسي لبرشلونة

قال الرئيس جوان لابورتا، “رئيس نادي برشلونة“، إن ميسي يمكن أن يعود إلى برشلونة كلاعب فقط إذا كان مجانيًا، وهو ما سيكون عليه الحال الصيف المقبل، لذا فإن القرار سيكون متروكًا للمدرب تشافي هيرنانديز إذا أراد اللاعب ذلك. سحب قميص برشلونة مرة أخرى، حيث يحاول تشافي إعادة بناء برشلونة من الألف إلى الياء، وبينما قد تكون هناك استثناءات بسبب الوضع المالي للنادي على المدى القصير، فهو يريد اللاعبين الأصغر سنا الذين يندفعون ويمارسون الجري لمدة 90 دقيقة، ولا يفعل ذلك. لا أريد أن يُعفى لاعب واحد من واجبات معينة، لكن ميسي هو ميسي، وما فعله في برشلونة – سجل 672 هدفًا في 778 مباراة، والتي قد لا تتكرر أبدًا.

هل سيلعب ميسي في الدوري الإنجليزي

يمكن للدوري الإنجليزي الممتاز أن يقدم ميسي المال والتحدي، لكن السؤال هو ما إذا كان يريدها أم يحتاجها في هذه المرحلة من مسيرته، وحتى في إنجلترا لا يوجد سوى عدد قليل من الأندية التي تستطيع تحمل تكاليفه، وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. وتشيلسي ونيوكاسل. وعلاقاته مع مانشستر سيتي واضحة بالنظر إلى الفترة التي قضاها في برشلونة مع المدرب بيب جوارديولا.

هل سيعود ميسي إلى نيولز أولد بويز

على مر السنين، رعى ميسي حلم العودة إلى مدينته روزاريو وإنهاء مسيرته مع نيويلز أولد بويز، النادي الذي تركه في سن 13 عامًا. لأنه كلما بدا الأمر وكأنه احتمال حقيقي، كلما بدا الأمر بعيدًا، قد تكون روزاريو مدينته الأصلية، لكن الأمر نفسه لا ينطبق على أطفاله، الذين يحبون برشلونة ويطورون علاقة مع باريس، ولاعبي أمريكا الجنوبية الذين لديهم يقضون فترات طويلة في أوروبا غالبًا ما يواجهون مشاكل مع أطفالهم عند عودتهم، قد تكون القارة موطنًا لأب، لكنها ليست موطنًا لأبنائه.

هل سينتقل ميسي إلى إنتر ميامي

إنها شائعة لن تختفي ببساطة، والتي تقول “ميسي يتجه إلى إنتر ميامي“. أثار ميسي الاحتمال مرة أخرى في يناير من عام 2022، عندما أرسل “الشريك في ملكية النادي” ديفيد بيكهام فيديو تهنئة بعد أن تلقى إنتر ميامي أخيرًا كلمة مفادها أنه سيبدأ اللعب. في عام 2022، أفيد أن ميسي كان متجهًا إلى ميامي في صيف عام 2023، ولكن تم إسقاط هذا التقرير في النهاية، لكن الخطوة المحتملة تبدو منطقية.

هل سيبقى ميسي مع باريس سان جيرمان

عندما وقع ميسي مع باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية الصيف الماضي، كانت رغبة النادي الفرنسي هي تأمينه لعقد لمدة ثلاث سنوات متتالية، وفي النهاية كان عليهم تسوية صفقة لمدة عامين مع خيار آخر، ولكن الخطة الآن هو إبقائه في باريس لتلك السنة الثالثة، وستتم الموافقة عليه. هذا كثيرًا عن كيفية استمرار موسمه الثاني في العاصمة الفرنسية، لكن هناك آمال كبيرة داخل النادي أنه إذا استمتع ميسي بالموسم المقبل، فإنه سيرغب. لمواصلة المغامرة.

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