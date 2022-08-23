هل مينا الشيخلي مسلمة ، في ظل التسائلات التي أثارت أذهان العديد من الأشخاص داخل الوطن العربي حول التعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بإحدى الشخصيات التي حازت على ضشهرة كبيرة وهي مينا الشيخلي ، حيث حازت على قاعدة جماهرية كبيرة نتيجة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ، خاصة فيما يتعلق بالموضة والجمال والطبخ والتصميم الداخلي للمنازل ، تابعوا معنا .

من هو مينا الشيخلي – ويكيبيديا

مينا الشيخلي هي صحفية وخبيرة تجميل تبلغ من العمر 29 عامًا وموجودة على YouTube وتنشط على العديد من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. الوطن العربي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ويتميز محتواه بتقديم أحدث صيحات الموضة والأزياء، كما قدمت على منصة اليوتيوب فيديوهات متعلقة بالطهي، وأطلقت مؤخرًا ماركة ماسكارا تحمل اسمها في دولة الإمارات العربية المتحدة. طيران الإمارات تدخل عالم ريادة الأعمال.

سيرة مينا الشيخلي

تتضمن سيرة مستخدم اليوتيوب مينا الشيخلي المعلومات التالية

الاسم الكامل مينا الشيخلي.

الاسم الانكليزي ميناء الشيخلي.

الاسم التقني مينا.

الجنسية عراقي.

مكان الميلاد العراق.

مكان الاقامة في دولة الامارات العربية المتحدة.

تاريخ الميلاد ولدت عام 1993.

العمر 29 سنة.

المؤهلات العلمية تخرج في تخصص التصميم الداخلي.

المهنة إعلام، ناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي، خبير في الموضة والجمال.

هل ميناء الشيخلي مسلم

مينا الشيخلي ليس مسلما. مرافقة أهلها بحكم عملها.

من هو زوج مينا الشيخلي

ولم يعرف من كان زوج مينا الشيخلي خاصة بعد أن شاركت صورة لها على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام خلال تحضيراتها لحفل خطوبتها الذي أقيم في فبراير 2022 م، وأشارت إلى أنها ما زالت مخطوبة. ولم تتزوج بعد، حيث أشارت إلى أن زوجها رجل بعيد. حول وسائل الإعلام.

ما هي جنسية مينا الشيخلي

يحمل ميناء الشيخلي الجنسية العراقية. والدها عراقي وأمها كذلك. ولدت في العراق عام 1993 م، ونشأت هناك، ثم انتقلت مع عائلتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتكمل عملها هناك. أطلقت في الإمارات أول علامة تجارية لها من الماسكارا تحمل اسمها، وحققت نسبة كبيرة من المبيعات على الرغم من السعر المرتفع الذي يقدر بـ 70 درهمًا إماراتيًا أي ما يعادل 19 دولارًا أمريكيًا.

كم عمر ميناء الشيخلي

ميناء الشيخلي يبلغ من العمر 29 عامًا. ولدت عام 1993 في الجمهورية العراقية. تعتبر مينا من الشخصيات البارزة في الوطن العربي، حيث قدمت العديد من تجاربها في مجال الموضة والأزياء والجمال عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذا ما جذب متابعيها. خاصة الإناث، ساعدتهن على اختيار ما يناسبهن من بين الخيارات المتاحة في عالم الموضة.

حساب ميناء الشيخلي على انستغرام

تنشط مينا الشيخلي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتقدم مجموعة من الفيديوهات القصيرة التي تستخدم في اختيار الموضة ومواكبة الموضة، بالإضافة إلى اختيار ما يناسب البشرة من مستحضرات التجميل، ويتابعها على إنستغرام المزيد من ثلاثة ملايين ونصف مليون متابع ويمكن متابعتها من خلال الرابط المباشر التالي “”.

قناة مينا الشيخلي على اليوتيوب

تمتلك مينا الشيخلي حسابًا رسميًا على منصة اليوتيوب، فهي من أشهر مستخدمي اليوتيوب في العالم العربي، ونشرت مؤخرًا سلسلة من حلقات مسلسل “صمم بيتك”، تقدم فيها محتوى عن كيفية القيام بذلك. لتصميم الداخل من المنزل ويمكن متابعته من خلال الرابط المباشر التالي “”.

هل مينا الشيخلي مسلمة ، تعتبر المشهورة مينا الشيخلي إحدى المشاهير في عالم التجميل والموضة ، وهي ناشطة إجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي ، ولديها قاعدة جماهير على حسابها عبر منصة اليوتيوب ، تعمل على تقديم أحدث صيحات الموضة والأزياء ، وهي غير مسلمة .