هل نجح الاقتصاد العالمي فِيْ الوقاية من الركود.. “جي بي مورجان” يجيب

ووفقًا لفريق جي بي مورجان، “سيتجنب العالم الركود، لكنه سيمر حتما بهبوط ناعم، وهذا هُو السيناريو الأكثر ترجيحًا للاقتصاد العالمي”.

استند فريق الخبراء، الذي يضم ماركو كولانوفِيْتش ونيكولاس بانيغيرزوغلو، فِيْ هذا الاستنتاج إلَّى حَقيْقَة أن البيانات الأخيرة التي تشير إلَّى اعتدال فِيْ وتيرة التضخم وضغوط الأجور وتعافِيْ النمو واستقرار ثقة المستهلك، تظهر أن العالم سيتجنب الركود، والأسواق قد تستفِيْد من التحفِيْز المالي فِيْ الصين وخطط دعم الطاقة. فِيْ أوروبا، معَنّْويات المستثمرين منخفضة للغاية.

فِيْ مذكرة أعدها الاستراتيجيون فِيْ جي بي مورجان، قالوا إن “البيانات الاقتصادية ووضع المستثمر من العوامل الأكثر أهمية لأداء الأصول الخطرة من خطاب البنك المركزي، مع دعمنا للحفاظ على سياسة مواجهة المخاطر”.

وأشاروا إلَّى عودة المعَنّْويات الإيجابية إلَّى الأسواق فِيْ الأيام الأخيرة وسط آمال بأن التضخم قد يكون قد بلغ ذروته، على الأقل فِيْ الولايات المتحدة، وأنهى مؤشر “MSCI” العالمي مساء الاثنين أفضل ارتفاع له فِيْ أربعة أيام منذ مايو الماضي.، حيث يستعد التجار لبيانات أسعار المستهلك الأمريكية الرئيسية يوم الثلاثاء.

وعزت جيه بي مورجان بقاء الاقتصاد العالمي من الركود و “الهبوط الناعم” إلَّى التراجع التدريجي للتضخم الذي وصفته فِيْ مذكرتها بالإيجابي لصالح الأسْهُمْ الدورية وأسماء الشركات الصغيرة التي تفضلها أسواق الأسْهُمْ الناشئة والصينية. على الأسْهُمْ الدفاعية باهظة الثمن.

من المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، الصادرة فِيْ الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي فِيْ أغسطس مقابل 8.5٪ فِيْ يوليو.

يفضل البنك شراء أسهم الطاقة عَنّْد الانخفاض ويحافظ بجرأة على ثقل السلع فِيْ الارتفاع.

كتب الفريق “نعتقد أن التضخم سينحسر من تلقاء نفسه مع تلاشي التشوهات وبالغ الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ رد فعله برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ومن المرجح أن نرى تحولًا فِيْ تركيز الاحتياطي الفِيْدرالي، وهُو أمر إيجابي للأصول الدورية”.

السندات تثير التفاؤل

ينظر الاستراتيجيون بإيجابية إلَّى الدولار ويتوقعون أن تتسطح منحنيات عوائد السندات الأمريكية والأوروبية.

جي بي مورجان ليس البنك الاستثماري الوحيد الذي قام بهذه التوقعات.

قال إسحاق بول، كبير مسؤولي الاستثمار فِيْ شركة أوريانا للخدمات المالية المحدودة، فِيْ مقابلة إن البيانات الحالية تشير إلَّى أن الهبوط الناعم هُو الاتجاه الذي يتجه إليه الاقتصاد العالمي، وفقًا لبلومبرج.

وأضاف “فِيْ ظل هذا السيناريو، نعتقد فِيْ الواقع أن الأرباح قد تكون جيدة نسبيًا العام المقبل فِيْ الولايات المتحدة، وقد يكون نمو الأرباح صعوديًا بشكل مفاجئ بعد تراكَمْ الكثير من التشاؤم”.