هل نزل راتب التأهِيْل الشامل اليوم لهذا الشهر 1443 يوليو 2022.. وزارة الموارد البشرية تُجيب

أصدرت وزارة الموارد البشرية الجواب حول ما إذا كان راتب إعادة التأهِيْل الشامل قد تم تخفِيْضه اليوم مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة متابعة آخر أخبار راتب إعادة التأهِيْل الشهري برنامج التأهِيْل الشامل أحد برامج وزارة الموارد البشرية لتقديم الرعاية الاقتصادية للمواطنين ذوي الإعاقة سيتم شرح حَقيْقَة صرف راتب إعادة التأهِيْل اليوم أدناه.

هل انخفض راتب إعادة التأهِيْل الشامل اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية، صباح اليوم الثلاثاء 26/7/2022، أن راتب التأهِيْل الشامل سينخفض ​​فِيْ حسابات المستفِيْدين من الدعم، وأعلن خادم الحرمين الشريفِيْن عن عدم وجود رواتب وأعضاء. المستفِيْدون يتلقون نفس المبلغ كل شهر.

كيفِيْة التسجيل فِيْ الدرجة الكاملة

بخطوات بسيطة يمكن للمواطن التسجيل فِيْ برنامج التأهِيْل الشامل بعد الاطلاع على شُروطْ الاستحقاق، والخطوات كالتالي

انتقل إلى الموقع “وزارة الموارد البشرية“

اضغط على زر “الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”.

قم بتسجيل “اسم مستخدم وكلمة مرور” إذا كان لديك حساب خاص بك، بينما فِيْ حالة عدم وجود حساب، يمكنك إنشاء “حساب جديد”.

اضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

انقر فوق “خدمات الإعاقة”.

تسجيل جميع المعلومات بالإضافة إلى رقم الحساب المصرفِيْ للمستفِيْد.

انقر فوق “إرسال الطلب”.

خطوات الاستعلام عن راتب المؤهل الشامل

يمكن للمستفِيْد من برنامج التأهِيْل الشامل التحقق من الراتب المؤهل عبر موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية

الدخول على البوابة الرسمية لوزارة الموارد البشرية.

اكتب “رقم المدفوع لأمره”.

أدخل رقم التعريف.

انقر فوق “عرض”.

للاستفسار اضغط على “الخدمات”.

ستظهر صفحة بمعلوماتك.

برنامج إعادة التأهِيْل الشامل

يوفر برنامج التأهِيْل الشامل الدعم الاقتصادي للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم البرنامج رعاية اقتصادية لذوي الإعاقة الجسدية أو العقلية التي تمنعهم من العمل أو دخول المهنة التي تعمل وزارة الموارد البشرية عليها. بحيث يحصل كل شخص معاق على راتب شهري يساعده على توفِيْر متطلبات الحياة الكريمة.