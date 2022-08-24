هل نزول إفرازات صفراء من علامات الحمل، حيث تعتبر هذه الإفرازات التي تهبط من السيدة الحامل أحد الأمور الاعتيادية التي تنزل منها وذلك بشكل اعتيادي ومعتاد في دورة حياة السيدة الحامل، وعلى الرغم من أن النساء تختلف عمرها بشكل مستمر إلا أن تلك الإفرازات تنزل منها بسبب عمل المهبل .

هل نزول الإفرازات الصفراء علامة على الحمل

هناك أنواع عديدة من الإفرازات المهبلية ومنها الأنواع الطبيعية التي تنزل من المرأة لتنظيف الرحم أو تكون علامات الحمل، وهناك أنواع من الإفرازات غير الطبيعية التي تنزل من المرأة للدلالة على عدوى بكتيرية أصيبت بها. عدة اسباب.

غالبًا ما يكون الإفراز الأصفر علامة على الحيض أو الحمل المبكر، وإذا كان هذا العرض مصحوبًا برائحة كريهة في مهبل المرأة، فقد يكون عدوى بكتيرية بسبب الاتصال الجنسي.

بعد الإجابة على سؤال هل الإفرازات الصفراء علامة على الحمل أم لا، من الضروري معرفة أنواع الإفرازات المهبلية عند النساء.

أنواع الإفرازات المهبلية عند النساء

هناك عدة أنواع من الإفرازات المهبلية عند النساء، يختلف سبب كل منها عن الأخرى، وهي كالتالي

1- إفرازات بنية اللون

وعادة ما تخرج هذه الإفرازات من مهبل المرأة بعد الحيض، فتكون ذات لون بني غامق يشبه لون دم الحيض.

أما إذا ظهرت هذه الإفرازات لدى المرأة بشكل متكرر وفي أوقات غير الوقت المحدد لها فعليك استشارة الطبيب.

2- إفرازات بيضاء سميكة

وهي من الإفرازات المهبلية غير الطبيعية لأنها من أعراض مرض معدي أو بكتيريا لدى المرأة. إذا تسبب نزول هذه الإفرازات في حرقان أو حكة في مهبل المرأة، فقد تكون عدوى بكتيرية تسمى الخميرة.

3- إفرازات صافية ومائية

يحدث فقط أثناء الدورة الشهرية عند النساء أو بعد التمرين.

4- إفرازات بيضاء

في سياق إجابتنا على السؤال، هل الإفرازات الصفراء علامة على الحمل، نجد أن الإفرازات البيضاء الطبيعية تختلف عن الإفرازات البيضاء السميكة، فهي طبيعية إذا خرجت من المرأة مع الدورة الشهرية.

أما إذا نزل من امرأة مصابة بالحكة أو الحرقان فهو إفراز غير طبيعي يدل على عدوى بكتيرية.

5- إفرازات لزجة واضحة

هذه الإفرازات على وجه الخصوص لها أهميتها الخاصة، لأنها تشير إلى حدوث الإباضة عند المرأة.

6- إفرازات دموية

إذا خرج هذا الإفراز خارج فترة الحيض عند المرأة وكان مصحوباً بألم فهذا يدل على وجود انتباذ بطاني رحمي أو ربما سرطان في الرحم، فعليها استشارة الطبيب فوراً.

أسباب الإفرازات المهبلية

بما أننا قد أجبنا على سؤال هل الإفرازات الصفراء علامة على الحمل، فلا بد من معرفة أن هناك أسبابًا عديدة تؤدي إلى الإفرازات المهبلية، ويجب معرفتها، ومنها

1- عدم الاهتمام بالمنطقة المهبلية وترطيبها بشكل دائم.

2- انتقال عدوى جنسية من الزوج.

3- الضعف العام لجهاز المناعة.

4- علامة الحمل.

5- ممارسة الرياضة بكثرة.

6- الأدوية التي تسبب الحساسية مثل المضادات الحيوية.

نصائح لمنع الإفرازات المهبلية

هناك بعض النصائح التي يجب على المرأة اتباعها حتى لا تصاب بالإفرازات المهبلية، وهي كالآتي

توقفي عن استخدام أي نوع من المستحضر أو ​​المطهر المهبلي إلا بناءً على نصيحة طبيبك.

اختاري مسحوق غسيل مناسب للملابس الداخلية لقتل جميع الجراثيم والبكتيريا.

ارتداء ملابس قطنية لا تسبب التهابات.

الامتناع عن التدخين لأنه سبب رئيسي للإفرازات المهبلية عند النساء.

رطبي هذه المنطقة دائمًا.

علامات الحمل عند النساء

تبدأ علامات الحمل عند النساء بالظهور بعد حوالي أسبوعين من موعد الدورة الشهرية، حيث توجد العديد من علامات الحمل، منها

1- صداع بلا سبب

يعتبر الصداع علامة على الحمل لدى المرأة في الأشهر الأولى من حياتها بسبب التغير في هرمونات جسدها نتيجة زيادة الدورة الدموية.

2- انسداد الجيوب الأنفية

تؤدي زيادة هرمون الاستروجين عند المرأة الحامل إلى زيادة المخاط في الأنف، مما يؤدي أيضًا إلى انسداد الجيوب الأنفية.

3- نزيف خفيف في مهبل المرأة

يختلف النزيف عن الإفرازات المهبلية. إذا كان النزيف عبارة عن بقع صغيرة بعد الدورة الشهرية ولم يستمر طويلاً فهذه علامة على الحمل، لأن البويضة الملقحة تلتصق بعد ذلك ببطانة الرحم مسببة نزيفاً خفيفاً.

4- انتفاخ في الثديين

انتفاخ كبير بالثدي عند النساء في بداية الحمل بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث لهن بسبب الحمل والتي تؤدي إلى زيادة معدل الدم في الثديين.

5- نتوء الأوردة

يضغط الجنين في الرحم على الوريد الأجوف السفلي على الجانب الأيمن من المرأة، مما يؤدي إلى اتساع الأوردة بسبب نقص الدم في الساقين.

6- انتفاخ البطن

يسبب البروجسترون استرخاء العضلات. خاصة عضلات الأمعاء مما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ نتيجة عملية الهضم البطيئة.

7- اضطرابات الشهية

في هذه المرحلة يكون لدى المرأة رغبة قوية في تناول طعام معين، وهو ما يسمى بالرغبة الشديدة في تناول الطعام، أو أنها لا ترغب في تناول الطعام على الإطلاق، وهو ما تسببه التغيرات الهرمونية.

8- تقلبات المزاج

وهي من الأعراض الشائعة لدى المرأة الحامل بسبب هرمونات حملها مما يجعلها تبكي كثيراً بدون سبب.

9- ارتفاع في درجة حرارة الجسم

ترتفع درجة حرارة جسم المرأة بسبب عملية التبويض وتشعر بأنها أكثر دفئًا من المعتاد، وهي علامة مميزة للحمل.

10- كثرة التبول

تسبب هرمونات الحمل زيادة تدفق الدم في الكلى، مما يؤدي إلى الشعور بالتبول في كثير من الأحيان.

11- التعب من أدنى جهد

يؤدي ارتفاع هرمون البروجسترون عند النساء إلى انخفاض السكر أو ضغط الدم، مما يجعل المرأة تشعر بالتعب الشديد والنوم لفترات طويلة.

12- تغيير طعم الفم

تتأثر حاسة التذوق عند المرأة الحامل في بداية الحمل، وهذا يحدث بسبب اختلال هرمون الإستروجين.

إمساك

إن هرمون البروجسترون هو الذي يبطئ عملية الهضم ويؤدي إلى الإمساك، لذلك يجب شرب كميات كبيرة من الماء لتجنب الإمساك.

13- الغثيان والقيء

من أشهر علامات الحمل الشعور بالغثيان المصحوب بالقيء. يحدث الغثيان بسبب ارتفاع هرمون الاستروجين مما يجعل المعدة تشعر بالغثيان، كما أن الروائح القوية تجعل المرأة الحامل تشعر بغثيان متكرر.

مع قرب توقيت الدورة الشهرية قد يكون السبب الأساسي في اخراج إفرازات ذات صفات مائية ولون أصفر خفيف وتعتبر أمر اعتيادي وشائع ناتج عن اخراج المهبل لمجموعة كبيرة من المخاط قبل موعد المخاض ومن المستطاع أن تكون الإفرازات الصفراء مجرد سوائل بيضاء اعتيادية.