هل نزول إفرازات مثل زلال البيض من علامات الحمل، تعتبر هذه السوائل دليلا كبيرا على حدوث الحمل، إلا أنه لا يشترط خروجها مع الحمل، يعتر السؤال الأهم التي تدور بعقل كل من تريد أن تصبح والدة، مما قد يزيد من شدة قلقها، وهذا نتيجة لوجود الشبه الكبير الموجود بين السوائل الأيام والأشهر الأولى من الحمل، والإفرازات التي تسبق نزول الحيض.

هل الإفرازات مثل بياض البيض علامة على الحمل

الإفرازات التي تشبه بياض البيض تدل على الحمل، لكن مظهرها ليس حالة من حالات الحمل، أي أنه يحتمل أن يظهر ويكون شفافًا وليس له رائحة. نزول الإفرازات مثل بياض البيض هو علامة على الحمل الكامل.

ما هي الإفرازات المهبلية

من التغيرات التي تحدث للمرأة أثناء الحمل الإفرازات المهبلية، وتزداد كمية هذه الإفرازات في الثلث الأول والأخير من الحمل.

هذه الإفرازات في حد ذاتها لا تشكل خطرا على حياة الأم أو الجنين، إلا في بعض الحالات التي تكون بنية اللون أو لها رائحة كريهة، وفي هذه الحالة يجب اللجوء إلى الطبيب لأنها قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة أو تسبب عدوى بكتيرية.

كيف تفرقين بين إفرازات الحيض وإفرازات الحمل

تكون الإفرازات التي تظهر في بداية الحمل بيضاء وقشدية اللون وبكميات كبيرة بسبب زيادة هرمون الاستروجين. أما الإفرازات التي تحدث قبل الدورة الشهرية فهي بنية اللون أو زهرية اللون.

وتجدر الإشارة إلى أن الإفرازات المهبلية تزداد بشكل ملحوظ خلال فترة الإباضة، ولكن من المفترض أن تعود إلى طبيعتها مع اقتراب الدورة الشهرية.

لا ينبغي للمرأة أن تعتمد على هذه الفروق في تحديد ما إذا كانت حاملاً أم لا، لأن هناك فرقًا بين كل جسم وآخر، ولكن يمكن اعتبارها علامة على الحمل إذا ظهرت أعراض أخرى للحمل.

أنواع الإفرازات المهبلية

بعد الإطلاع على الجواب، هل إفرازات مثل بياض البيض علامة على الحمل، نذكر أن الإفرازات المهبلية تتنوع وتتنوع. سنتعرف على هذا من خلال الأسطر التالية

إفرازات مهبلية مخاطية واضحة

عادة لا تسبب هذه الإفرازات أي قلق وتكون أثناء عملية الإباضة وهي من بين الطبيعية التي تحدث خلال تلك الفترة.

إفرازات مهبلية بيضاء

ويحدث هذا الفرات في بداية الحيض ونهايته، وهو أمر طبيعي، ولكن إذا كان أكثر من الكمية الطبيعية، وإذا كانت رائحته في هذه الحالة، فهو علامة على مرض أو علامة على عدوى بكتيرية.

إفرازات صفراء أو خضراء

إذا تغير لون الإفرازات وأصبحت خضراء أو صفراء ولها رائحة كريهة، فهذه علامة على أن هذه المرأة مصابة بداء المشعرات الناتج عن ممارسة الجنس.

إفرازات حمراء أو بنية اللون

إذا نزلت إفرازات بنية أو حمراء مع اقتراب موعد الدورة، فلا داعي للقلق ؛ لأن هذا من علامات الحيض.

إذا ظهر في وقت آخر، فقد يكون دليلًا على الحمل أو علامة على الإجهاض إذا كانت المرأة حاملاً.

في حالات نادرة، تعتبر الإفرازات البنية أو الحمراء علامة على الإصابة بسرطان عنق الرحم، لذا يجب إجراء فحص دوري وزيارة طبيبك بانتظام.

إفرازات مهبلية مائيّة وواضحة

تحدث هذه الإفرازات بعد نهاية فترة الحيض، ولكن يمكن ملاحظتها بعد مجهود بدني شاق، أو بعد ممارسة الرياضة.

أسباب الإفرازات المهبلية غير الطبيعية

هناك إفرازات مهبلية تحدث للمرأة تثير القلق وتحتاج إلى ة الطبيب، وهي كالتالي

بكتيريا

من الممكن أن يصاب المهبل بالعدوى نتيجة التعرض لعدوى بكتيرية تسمى التهاب المهبل البكتيري وينتج عنه إفرازات كريهة الرائحة.

يحدث هذا النوع من المرض نتيجة خلل في البكتيريا الطبيعية الموجودة في المهبل.

الفطريات

عدوى الخميرة، وهي عدوى شائعة بين النساء، تؤدي إلى إفرازات تشبه الجبن القريش كريهة الرائحة مصحوبة بحكة في المهبل.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الخميرة توجد في المهبل بشكل طبيعي، لكنها قد تنمو بسبب الإصابة في حالات معينة.

مثل مرض السكري، وكذلك استخدام حبوب منع الحمل، بالإضافة إلى استخدام المضادات الحيوية.

داء المشعرات

ينتشر هذا المرض من خلال ارتداء الملابس الشخصية مثل الملابس الداخلية، كما أنه يحدث من خلال الاتصال الجنسي.

ينتج عن هذا المرض إفرازات خضراء أو صفراء برائحة كريهة مصحوبة بألم وحكة.

الكلاميديا ​​والسيلان

كما تنتشر هذه العدوى عن طريق الاتصال الجنسي وتسبب ظهور إفرازات خضراء اللون. هنا يجب استشارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب.

التهاب الحوض

يتم علاج هذه العدوى عن طريق تناول المضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو عن طريق الحقن.

تحدث هذه العدوى بسبب الجماع وتنتج إفرازات سميكة كريهة الرائحة.

سرطان عنق الرحم

ينتج هذا النوع من المرض إفرازات بنية أو حمراء وينتج أيضًا من خلال الاتصال الجنسي.

هنا يجب أن تذهب إلى الطبيب لإجراء فحص عنق الرحم، بالإضافة إلى عمل الفحوصات اللازمة.

تغييرات في الإفرازات المهبلية

هناك تغيرات تحدث في الإفرازات المهبلية، وذلك حسب وقت حدوثها، وذلك على النحو التالي

أثناء الحيض

تلاحظ نزول إفرازات دموية.

بعد الحيض

في هذا الوقت، قد لا تلاحظين إفرازات مهبلية.

قبل التبويض

قد تلاحظ ظهور إفرازات بيضاء لزجة قد تكون صفراء اللون، بالإضافة إلى زيادة في هرمون الإستروجين.

أثناء عملية التبويض

هذه المرحلة مناسبة لحدوث الحمل إذا رغبت المرأة في ذلك، لأن الإفرازات بيضاء اللون وتشبه الزوجة بياض البيض، وهذه الإفرازات تحمي الحيوانات المنوية.

بعد التبويض

في تلك المرحلة، قد تعاني المرأة من جفاف المهبل لأن كمية الإفرازات تقل في تلك المرحلة وتصبح أقل سماكة.

علاج الإفرازات المهبلية غير الطبيعية

هناك علاجات منزلية للتخلص من الإفرازات المهبلية غير الطبيعية، ومنها ما يلي

من أولى العلاجات المنزلية التي يمكن استخدامها هو العناية بنظافة المنطقة الحساسة واستخدام المستحضر المناسب.

التغيير اليومي للملابس الداخلية بالإضافة إلى الاستحمام.

يجب استخدام الواقي الذكري عند الجماع.

يساعد استخدام الملابس الداخلية القطنية في حل هذه المشكلة.

استخدم مرهمًا مضادًا للبكتيريا، والذي يمكن الحصول عليه بدون وصفة طبية.

في حالة ازدياد الأعراض التي تعاني منها يومًا بعد يوم، يجب عليك اللجوء إلى الطبيب أيضًا. يجب أن تلجأ إليه في حالة استمرار العلاج المنزلي لبضعة أيام ومع ذلك لا تشعر بتحسن.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجب الاستحمام قبل موعد الطبيب بحوالي 24 ساعة.

تسعى جميع السيدات الحوامل للتعرف على كيفية الاختلاف بين الإفرازات المتنوعة، وكذلك معرفة العوامل التي تكون مسؤولة عن حدوثها وخروجها، حيث تختلف السوائل باختلافها سمكها، رائحتها، ولونها.