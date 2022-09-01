هل نقص الصفائح الدموية هو سرطان الدم، إِن قلة نسبة الصفائح الدموية وسرطان الدم يتصل وصلا كبيرا وان نقص مجموع الصفائح الدموية يعتبر علامة على الإصابة بسرطان الدم، كما يصنع الجسم مجموعة كبيرة من خلايا الدم البيضاء غير الاعتيادية، كما تؤثر خلايا اللوكيميا أيضًا على صناعة خلايا الدم .

هل قلة الصفيحات هي سرطان الدم

تعد الصفائح الدموية من المكونات الهامة للدم، بالإضافة إلى خلايا الدم البيضاء والحمراء، وللصفائح الدموية دور مهم في وقف النزيف من الجروح والإصابات، بالإضافة إلى أن الصفائح الدموية تعمل على حماية الأوعية الدموية من النزيف الداخلي.

هناك مرض شائع يعرف باسم قلة الصفيحات، حيث يتراوح العدد الطبيعي للصفائح الدموية في الدم من 150 ألف إلى 400 ألف لكل ميكروليتر.

أما عن إجابة السؤال هل ابيضاض الدم الناجم عن نقص الصفائح الدموية، فالجواب لا، هناك فرق طبي كبير وواضح بين نقص الصفائح الدموية وسرطان الدم، ولكل منهما أعراضه وطرق تشخيصه، وقد يرى بعض الأطباء ذلك. من بين أعراض اللوكيميا نقص عدد الصفائح الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك علاقة قوية بين انخفاض عدد الصفائح الدموية وسرطان الدم.

أعراض انخفاض الصفائح الدموية لدى الأشخاص المصابين بسرطان الدم

بعد الإجابة على السؤال هل نقص الصفيحات هو سرطان الدم، يجدر الحديث عن الأعراض التي تظهر عند الإصابة بنقص الصفائح الدموية لدى الأشخاص المصابين بسرطان الدم. أعراض قلة الصفيحات لدى مرضى السرطان هي كما يلي

ظهور العديد من الكدمات على جسم الشخص.

بعض البقع أرجوانية أو حمراء اللون وصغيرة الحجم وتظهر تحت الجلد.

لون البول أحمر أو وردي.

التقيؤ المستمر وهذا التقيؤ مصحوب بظهور بعض الدم.

صداع حاد.

الشعور بألم في العضلات أو المفاصل.

نزيف خارجي في الأنف أو الفم أو المعدة.

نزيف داخلي في المخ أو الصدر أو البطن.

الشعور بالتعب المستمر.

وجود دم في البراز أو ظهور البراز باللون الأسود.

نزيف مهبلي غير عادي لا يشبه نزيف الحيض.

الإغماء المستمر.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الحالات التي لا تظهر عليها أي أعراض تدل على نقص الصفائح الدموية، ويمكن للأشخاص المصابين بالسرطان إجراء تعداد الدم الذي يظهر لنا جميع التغيرات التي تحدث في خلايا الدم.

أسباب انخفاض عدد الصفائح الدموية لدى مرضى السرطان

اولا بعد التعرف على الاعراض التي تدل على نقص الصفائح الدموية يجب على الشخص تحديد السبب الذي ينتج عنه نقص الصفائح الدموية وهذا مهم من اجل التعرف على طريقة العلاج المناسبة للشخص ومن خلال السابق يمكننا وضع من أسباب نقص الصفائح الدموية لدى مرضى السرطان ما يلي

1- استخدام العلاج الكيميائي

العلاج الكيميائي للسرطان هو السبب الأكثر شيوعًا لنقص الصفيحات لدى مرضى السرطان، والعلاج الكيميائي يثبط النخاع العظمي المرتبط بالعلاج الكيميائي، بالإضافة إلى أن العلاج الكيميائي يدمر الخلايا سريعة الانقسام التي ينتجها نخاع العظم والتي تتحول إلى صفائح دموية ؛

النقص الناجم عن العلاج الكيميائي مؤقت وبعد الانتهاء منه تعود الصفائح الدموية إلى طبيعتها، بالإضافة إلى أنه من النادر أن يدمر العلاج الكيميائي خلايا النخاع تمامًا.

2- العلاج الإشعاعي

في بعض الحالات، يمكن أن ينخفض ​​عدد الصفائح الدموية إذا تعرض الشخص المصاب بالسرطان لمستوى كبير من العلاج الإشعاعي للحوض، أو في الحالات التي يتعرض فيها للعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي في نفس الوقت، كما هو الحال في معظم الحالات، يحدث العلاج الإشعاعي لا يؤدي إلى انخفاض مستوى الصفائح الدموية. .

3- انخفاض مستوى الصفائح الدموية المناعية

يعد انخفاض مستوى الصفائح الدموية من الحالات التي تواجه الجهاز المناعي للصفائح الدموية، وتعمل على قتل الصفائح الدموية من خلال الأجسام المضادة الذاتية التي تنتجها لتكون مضادة للصفائح الدموية، وهذا ينتج عنه انخفاض عدد الصفائح الدموية، وهذا هذه الحالة شائعة لدى الأشخاص المصابين بسرطان الدم الليمفاوي المزمن والسرطان يتكون هودجكين في جهاز المناعة.

4- عند الإصابة بأنواع معينة من السرطان

هناك أنواع معينة من السرطان تسبب انخفاض مستوى الصفائح الدموية، وتواجه هذه الخلايا السرطانية الخلايا السليمة الموجودة في النخاع، ونخاع العظام هو المكان الذي تتكون منه الصفائح الدموية، بالإضافة إلى الخلايا التي يتم العثور عليها. في الطحال، حيث الطحال هو المكان الذي تخزن فيه الصفائح الدموية، ومن بين أنواع السرطان سرطان الطحال والسرطانات التي توجد في العظام.

طرق علاج قلة الصفيحات في مرضى السرطان

من خلال معرفة إجابة السؤال، وهو سرطان الدم الناجم عن نقص الصفائح الدموية، يمكننا الانتقال إلى معرفة طرق علاج نقص الصفائح الدموية لدى مرضى السرطان، وغالبًا ما يكون نقص الصفائح الدموية لدى مرضى السرطان مؤقتًا، وعلى الرغم من هذا يجب على مرضى السرطان علاج هذا النقص. قد يعتمد علاج قلة الصفيحات على ما يلي

1- إجراء عمليات نقل الصفائح الدموية

يعد نقل الصفائح الدموية الطريقة الأكثر شيوعًا المستخدمة لعلاج قلة الصفيحات المؤقتة المرتبطة بالعلاج الكيميائي. في هذه العملية، يتم نقل الدم بهدف زيادة عدد الصفائح الدموية، أو يمكن القيام بذلك كإجراء وقائي يمنع انخفاض عدد الصفائح الدموية. .

2- العلاج الكيميائي المتغير

هناك بعض الحالات التي تعاني من انخفاض الصفائح الدموية حيث يقوم الطبيب بتعديل أو تغيير العلاج الكيميائي، حيث يقوم الطبيب بإجراء هذا التعديل عندما يلاحظ انخفاض عدد الصفائح الدموية، ويبدأ الطبيب في تقليل كمية الجرعة الكيميائية أو تأخير الجرعات من العلاج حتى تكون هناك فترة أطول بينهما من المعتاد.

3- تناول الأدوية التي تساهم في تكوين الصفائح الدموية

هناك بعض الأدوية التي تحفز نخاع العظام على إنتاج المزيد من الصفائح الدموية، ويمكن تناول هذه الأدوية أثناء العلاج الكيميائي.

طرق الوقاية المستخدمة للحد من مضاعفات قلة الصفيحات

يمكن أن تنجم بعض المضاعفات عن قلة عدد الصفائح الدموية في دم مرضى السرطان، وللتقليل من هذه المضاعفات أو الأعراض الناتجة عن نقص الصفائح الدموية يمكنك اتباع النصائح التالية

تأكد من تنظيف أنفك بلطف.

استخدم فرشاة أسنان ناعمة ولطيفة على أسنانك وتجنب استخدام خيط تنظيف الأسنان إذا كنت تعاني من نزيف اللثة.

ابتعد عن الأنشطة الرياضية الشديدة التي تتطلب اتصالًا جسديًا مباشرًا، مما قد يؤدي إلى العديد من الجروح والخدوش.

البدء في استخدام ماكينات الحلاقة الكهربائية بدلاً من ماكينة الحلاقة العادية، مما قد يؤدي إلى عدد من الجروح الصغيرة.

كن حذرًا عند استخدام أي أداة حادة مثل السكين.

تجنب أي شيء قد يؤدي إلى حدوث جروح أو حروق، واستخدم قفازات الفرن.

استخدمي الفوط الصحية كبديل للسدادات القطنية خلال دورتك الشهرية.

الابتعاد عن الأطعمة الحارة أو الحمضية واتباع نظام غذائي صحي سليم.

في كثير من الأوقات تكون حالة قلة نسبة الصفائح الدموية سهلة حيث ينقص مجموع الصفائح الدموية عن النسبة الطبيعية بمعدل بسيط مما يؤدي مجموع من الأعراض والاشارات التي تذهب بزوال السبب مثل التوقف عن العلاجات .