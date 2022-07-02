هل نونو سانتو مدرب الاتحاد الجديد

هل نونو سانتو هُو المدرب الجديد للاتحاد اسم كبير بين مدربي كرة القدم وسنتعرف أكثر على نونو سانتو وسيرته الذاتية، وسنتحدث أيضًا، إلى جانب ذكر سجله التدريبي، وربطه بحسابه الرسمي على تويتر.

من هُو نونو سانتو على

نونو إسبيريتو سانتو هُو مدير كرة قدم برتغالي ولاعب كرة قدم سابق. لعب كحارس مرمى للبرتغال وبورتو قبل اعتزاله فِيْ 2010. درب مؤخرًا توتنهام هُوتسبير فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز. بدأ إسبيريتو سانتو مسيرته التدريبية فِيْ نادي باناثينايكوس اليوناني كَمْساعد، ثم أصبح مدربًا فِيْ عام 2012، حيث قاد نادي ريو أفِيْ البرتغالي إلى نهائيات الكأس المحَلْية فِيْ عام 2014، بعد فترات قصيرة مع فالنسيا فِيْ الدوري الإسباني والعودة إلى بورتو، وتولى ولفرهامبتون. أربع سنوات. وفِيْ عام 2022، تولى منصب مدير توتنهام هُوتسبر، لكنه أُعفِيْ من مهامه بعد أربعة أشهر فِيْ منصبه.

سيرة نونو سانتو

فِيْما يلي سيرة لاعب كرة القدم السابق والمدرب الحالي نونو سانتو

الاسم الكامل نونو إسبيريتو سانتو.

تاريخ الميلاد 25 يناير 1974.

مكان الميلاد ساو تومي، البرتغال.

العمر الحالي 48 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية البرتغالية.

الارتفاع 1.88 م (6 قدم 2 بوصة).

مركز اللعب حارس المرمى.

مسيرة الشباب من 1985 إلى 1992.

الحياة المهنية من 1992 إلى 2010.

حياته المهنية من 2012 حتى الآن.

المنتخب منتخب البرتغال.

معرف المدرب يمكنك الوصول إلى معرف المدرب “”.

هل نونو سانتو هُو المدير الجديد لنادي الاتحاد

نعم، نونو سانتو هُو المدرب الجديد للاتحاد، حيث تمكن نادي الاتحاد السعودي من التوصل لاتفاق للتعاقد مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو بعد عام كامل من المفاوضات، وخطط الاتحاد لوصول سانتو. من صيف 2022، عندما غادر توتنهام، لكن المفاوضات لم تؤت ثمارها. لكن بعد خسارة اللقب أمام الهلال السعودي، دفعت إدارة أنمار الهِيْلي إلى إعادة التفكير فِيْ الحَلْم القديم بالتعاقد مع نونو سانتوس.

سجل المدرب نونو سانتو فِيْ التدريب

منذ أن تولى مهام التدريب فِيْ 15 مايو 2012 حتى الآن، كان سانتو هُو المدرب التنفِيْذي لخمسة أندية مختلفة فِيْ أوروبا ويظهر سجله التدريبي حسب الفريق والمدة بالأرقام فِيْ الجدول التالي

الفريق جنسية من إلي سجل لعبه فوز أنا أخطط خسارة له ضده فرق النصر ٪ ريو افِيْ البرتغالية 15 مايو 2012 19 مايو 2014 80 32 17 31 87 97 -10 40.00 فالنسيا الأسبانية 4 يوليو 2014 29 نوفمبر 2015 62 32 16 14 104 60 +44 51،61 بورتو البرتغالية 1 يونيو 2016 22 مايو 2017 49 27 16 6 88 28 +60 55.10 ولفرهامبتون اينجليش 31 مايو 2017 23 مايو 2022 199 95 49 55 277 209 +68 47.74 توتنهام اينجليش 30 يونيو 2022 1 نوفمبر 2022 17 8 2 7 22 23 −1 47.06 المجموع 407 194 100 113 578 417 +161 47.67

تويتر الرسمي لنونو سانتو

يمتلك المدرب البرتغالي نونو سانتو حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي Twitter حيث يشارك المدرب الكثير من أخباره الرياضية بصرف النظر عن أخبار مسيرته. نونو لديه أكثر من 49.6 ألف متابع من جميع أنحاء أوروبا ويمكن متابعة المدرب نونو سانتو على حسابه الرسمي والفريد من نوعه على تويتر مباشرة.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي التقينا فِيْه بالمدرب البرتغالي نونو سانتو وسيرته الذاتية، وناقشنا أيضًا الرد على المدير الجديد للاتحاد، بالإضافة إلى ذكر طاقمه التدريبي والرَابِطْ إلى حسابه الرسمي على Twitter.