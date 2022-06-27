هل هدى بيوتي تدعم الشواذ

هل تدعم هدى بيوتي المثليين مثل هذا الشهر، “يونيو”، هُو شهر المثليين الذين يحتفلون بهُويتهم المزيفة باسم “شهر الكبرياء” ويتم دعمهم من قبل الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تنشر العديد من التغريدات والمشاركات التي تحتفل بهم والعديد من الأخبار التي تدل على هدى. دعم Beauty لهم، لذلك انتهى الأمر وسنكتشف، كَمْا سنناقش، ما إذا كانت Huda Beauty تدعم LGBT.

من هِيْ هدى بيوتي –

هدى بيوتي هِيْ لقب سيدة الأعمال وخبيرة التجميل هدى قطان التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والعراقية، هدى بيوتي تبلغ من العمر حوالي 35 سنة، ولدت فِيْ أوكلاهُوما سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية فِيْ 2 أكتوبر 1983، وهدى بيوتي مملوكة لهدى Beauty هِيْ علامة تجارية متخصصة فِيْ مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة.

سيرة هدى بيوتي

أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بأخصائي التجميل عدي بيوتي نعرضها فِيْ السطور التالية

الاسم الحقيقي هدى قطان.

اسم الأب الأستاذ بجامعة الشارقة إبراهِيْم قطان.

اسم الأم سوسو عراقي.

الاسم المستعار هدى بيوتي – باللغة الإنجليزية “هدى بيوتي”.

تاريخ الميلاد 2 أكتوبر 1983 م

مكان الميلاد أوكلاهُوما سيتي – الولايات المتحدة الأمريكية.

مكان الإقامة الحالي دبي.

العمر 35 سنة.

الجنسية تحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى جنسية والدتها “العراقية”.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال بنت واحدة.

المؤهلات بكالوريوس إدارة وتمويل – شهادة تجميل.

ألما ماتر جامعة ديربورن ميتشجان – مركز تجميل فِيْ لوس أنجلوس.

المهنة رجل أعمال وخبيرة تجميل.

سنوات العمل بدأت هدى قطان مشروعها Huda Beauty فِيْ عام 2013 م. – حتى اليوم.

هل هدى بيوتي تدعم المثليين

تدعم خبيرة التجميل هدى بيوتي بالفعل المثليين، وقد ظهر ذلك من خلال دعمها من خلال حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد على حسابها الرسمي على منصة Instagram، خلال احتفالهم بما يسمى بشهر الفخر. وقد أغضبت العديد من الدول العربية مثل المملكة العربية السَعُودِيْة والإمارات العربية المتحدة لأنها تقع فِيْ إمارة دبي.

كيف دعمت هدى بيوتي المثليين

نشرت خبيرة التجميل هدى بيوتي صورة للكونسيلر Faux Filter Concealer الجديد، حيث دعمت المثليين جنسياً، وبعد نشر هذه الصورة بعد ساعات قليلة، تلقت أكثر من 4000 تعليق من حسابات مختلفة تطلب منها سحب هذا المنتج من الأسواق العربية. . وصدر هاشتاغ #boycott_huda_beauty_products “فِيْ كل من السَعُودِيْة والإمارات يطالب بانسحابها من منطقة الشرق الأوسط، مع مقاطعة جميع منتجاتها.

يتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع دعم هدى بيوتي للمثلية الجنسية

غضب يكتسح حسابات هدى بيوتي بعد إعلانها دعمها للمثلية الجنسية، حيث كتبت صاحبة الحساب دار زايد على تويتر لناشر بمناسبة مقاطعة منتجات هدى بيوتي، حيث نشرت

كَمْا قال مغرد آخر

هدى بيوتي انستغرام

تمتلك خبيرة التجميل هدى بيوتي عدة حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أشهرها حسابها على Instagram ويمكن الوصول إلى هذا الحساب بشكل مباشر “”.

لذا؛ وصلنا إلى ختام مقال “ هل هدى بيوتي لدعم المثليين ” التقينا من خلاله هدى بيوتي خبيرة التجميل وسيدة الأعمال، بالإضافة إلى سيرتها الذاتية وكونها تدعم الشذوذ الجنسي، وهُو ما يظهر حقيقتها حقًا. وتحدثنا أيضًا مع حسابها الرسمي على منصة Instagram.