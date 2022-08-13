هل هناك خفض كبير للجنيه المصري قريبا.. “المركزي” يرد

استبعد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أي تخفِيْض كبير لقيمة عملة بلاده – الجنيه – قريبًا.

وخفض البنك المركزي قبل أيام من جديد الجنيه المصري مقابل الدولار بمقدار قرشين ليرتفع سعر صرف الدولار إلَّى 19.19 جنيه للبيع.

وتقترب الجنة المصرية من تسجيل أدنى مستوى لها على الإطلاق، والذي سجلته فِيْ 20 ديسمبر 2016، عَنّْدما تم تحرير سعر الصرف عَنّْد 19.56 جنيهًا.

وقال نجم، بحسب رويترز، إن فجوة النقد الأجنبي فِيْ مصر تراجعت بشكل كبير إلَّى 400 مليون دولار الشهر الماضي من 3.9 مليار دولار فِيْ فبراير شباط.

شهدت مصر خروج مليارات الدولارات من أسواق السندات الحكومية منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ فبراير، حيث فر المستثمرون من الأسواق الناشئة بحثًا عَنّْ وجهات أكثر أمانًا. وقال وزير المالية محمد معيط فِيْ يونيو حزيران إن أكثر من 90 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية فِيْ أدوات الدين الحكومية خرجت بعد الُغُزو.

لكن نجم قال إن الشهر الماضي شهد تراجعا فِيْ فجوة النقد الأجنبي بفضل قرارات البنك المركزي بـ “تنظيم الواردات”، مضيفا أنه لا داعي للقلق بشأن سداد أقساط الدين الخارجي، بحسب المسؤول. وكالة أنباء الشرق.

سعر الفائدة

وزاد عدد البنوك التي تقدم معدل فائدة سنوي 14٪ لشهادات الدخل الثابت إلَّى 10 بنوك.

هناك قواعد خاصة لكل بنك بخصوص شهادات 14٪، مثل الحد الأدنى لسعر الشراء للشهادة. تسمح بعض البنوك ببيعها بقيمة 1000 جنيه للشهادة، والبعض الآخر يصل إلَّى 20 ألف جنيه، بينما وصلت بعض البنوك إلَّى الحد الأدنى لقيمة الشهادة لتحقيق هذا العائد إلَّى مليون جنيه.

رفعت البنوك العائد على شهادات الادخار أو طرح شهادات ادخار عالية العائد، بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة منذ بداية العام لكبح التضخم الذي بلغ ذروته فِيْ يوليو الماضي عَنّْد 15.6٪، بحسب ما أفاد. أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا.

ينتظر مجتمع الأعمال والاقتصاديون اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل لتسوية أسعار الفائدة على الودائع، وسط توقعات متباينة بين رفع أو استقرار.

تجتمع لجان الأصول والخصوم (المسؤولة عَنّْ تحديد أسعار الفائدة على شهادات الادخار) فِيْ البنوك العاملة فِيْ السوق المصري، فِيْ الأسبوع التالي لقرار البنك المركزي، بهدف ة أسعار الفائدة والعوائد على المنتجات المصرفِيْة، مثل الودائع، حسابات التوفِيْر وشهادات الادخار.

زادت معدلات البحث عَنّْ أسعار الفائدة بالبنوك خلال الساعات الماضية على محركات البحث العالمية وجوجل ومواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة تفاصيل العائد على شهادات الادخار بالبنوك فِيْ مصر.

“العرب اليوم نيوز” تقدم تفاصيل شهادات الادخار بعائد مرتفع 14٪ مقدمة من البنوك

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 14٪ سنويًا، ويتم دفع العائد شهريًا.

بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة القمة لمدة 3 سنوات بسعر فائدة 14٪ وعائد ثابت ويتم دفع الفائدة شهريا.

البنك العربي الأفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الأفريقي الشهادة الثلاثية “الزمرد” التي يتراوح معدل الفائدة عليها بين 13.75٪ سنويًا، ويُدفع العائد شهريًا، ويُدفع 14٪ فصليًا، ويُدفع 14.125٪ نصف سنوي، ويُدفع 14.25٪ سنويًا.

بنك البركة مصر

تقدم شهادة مدتها 3 سنوات مع عائد متغير بناءً على نتائج الأعمال بنسبة 14 ٪ على الأقل بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية. العائد يدفع شهريا.

بنك التعمير والاسكان

يقدم بنك التعمير والاسكان شهادة ثلاثية باسم رويال بفائدة 14.25٪ ويتم سداد العائد سنويا بشرط ألا يقل الحد الأدنى لمبلغ الشراء عَنّْ مليون جنيه.

البنك المصري لتنمية الصادرات

تقدم شهادة ادخار ثلاثية بفائدة 14٪ سنويا ويدفع العائد سنويا.

البنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك التجاري الدولي شهادة لمدة 4 سنوات بسعر فائدة 14٪ سنويًا، بشرط ألا يقل الحد الأدنى لمبلغ الشراء عَنّْ 100،000 جنيه.

بنك التجاري وفا مصر

يقدم البنك شهادة ثلاثية بفائدة تتراوح بين 13.5٪ و 14٪ حسب دورية الصرف، شهرية، ربع سنوية، سنوية، وفِيْ نهاية المدة، بشرط أن يبدأ الحد الأدنى للشراء من 20 ألف جنيه.

بنك أبو ظبي التجاري

يقدم البنك شهادة “امتياز” ثلاثية بفائدة 14٪ وتدفع شهرياً بشرط ألا يقل الحد الأدنى لشراء الشهادات عَنّْ 250 ألف جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

يقدم البنك الأهلي الكويتي شهادة ثلاثية تبدأ من مليون جنيه وبنسبة فائدة 14٪ وتدفع شهرياً.

بنك SAIB

تقدم شهادة ثلاثية باسم (الامتياز) بفائدة 14٪ سنويا، مع دورية صرف شهرية للمردود، بشرط أن يكون الحد الأدنى للشراء مليون جنيه.

أسعار الفائدة فِيْ البنك المركزي المصري

وحدد البنك المركزي أسعار الفائدة، بحسب اجتماعاته الأخيرة، عَنّْد 11.25٪ و 12.25٪ على الودائع والإقراض على التوالي، فِيْما يجتمع الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة.