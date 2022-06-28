هل هناك علاقة بين قضية اختفاء آمال ماهر واستقالة هاني شاكر

ربط كثير من المتابعين استقالة نقيب الموسيقيين هاني شاكر، بمنصبه كقائد، وقضية اختفاء الفنانة أمل ماهر، التي تثير حالتها قلق الجمهُور، رغم التأكيدات بأنها بخير.

قال متابعون إن هناك شيئًا مخفِيًْا فِيْ قضية أمل ماهر، وتعتيم متعمد حولها، مشيرين إلَّى أن قضيتها لا يمكن أن تصبح رأيًا عامًا، ولا تخرج علنًا بأي تعليقات تطمئنهم على حالتها. . لافتا إلَّى أن هاني شاكر يبدو وكأنه يريد الهروب من أزمات لا يستطيع السيطرة عليها، ولا يريد أن يتهم بأي قضية قد تحدث فِيْ سياق الفنان المصري.

بينما استبعد آخرون أن يكون لقضية أمل ماهر علاقة باستقالة هاني شاكر، مشيرين إلَّى أن القضية تتعلق بمشاكل فناني المهرجانات فِيْ مصر.

وتساءل أحد المتابعين “أليس غريبا أن يستقيل الفنان هاني شاكر من نقابة الموسيقيين بعد الضغط عليه لعرض الفنانة أمل ماهر لماذا بالضبط يقدم استقالته الآن !! يعَنّْي هذا هروب من المشهد خاصة انه يعلم ان الخبر الذي سيأتي بعد ذلك لن يكون فِيْ مصلحته اطلاقا حفظه الله.

وأضاف متابع آخر “هاني شاكر كاد أن يستقيل لأن أمل ماهر ميت أو محتاج بالمعَنّْى الحرفِيْ للكلمة وعَنّْدما تم الإعلان عَنّْ رغبته فِيْ إخلاء طرفه من المسؤولية وضعوا حاجات فِيْ أسمائهم!”

كتبت المتابعة إيناس “هاني شاكر استقال من منصبه كقائد للموسيقيين، ولا أرى أي سبب منطقي له، غير أنه يتهرب من كونه مسؤولاً عَنّْ تحقيق آمال ماهر فن”. كل التعتيم والتهرب الذي يحدث يشير إلَّى أنه فِيْ حالة سيئة للغاية، إذا كان لا يزال على قيد الحياة !!!

وعبر أحد المعلقين عَنّْ قلقه على مصير أمل ماهر قائلاً “استقالة هاني شاكر تدل على كارثة كبيرة على آمال ماهر وهُو يحلق”. أو ربما ماتت وأخرجت بدري منها.

وكتبت إحدى الفتيات “لا يمكنني مشاهدة خبر استقالة هاني شاكر سوى الهروب من دراما قِصَّة أمل ماهر ومهما كانت حاجات قد تحدث فِيْها”.

احتل اسم أمل ماهر مرة أخرى المركز الأول فِيْ حديث الجمهُور، إلَّى جانب استقالة هاني شاكر من منصبها، وسط حالة من القلق والاستغراب من تأخر ماهر فِيْ إصدار بيان، كَمْا قال شاكر قبل أيام. ليطمئن الجمهُور على حالته.

وأشار متابعون إلَّى أن محاولات الإعلام المصري التركيز فقط على قضية استقالة هاني شاكر وإهمال قضايا أخرى لن يثنيهم عَنّْ وضع اسمها فِيْ مقدمة التيار على مواقع التواصل الاجتماعي وإقامة حملات لدعمها بين الجمهُور، منذ ذلك الحين. لديه العديد من العشيقات لمعرفة مصيره.

قالت الفنانة المصرية نادية مصطفى وعضو نقابة المهن الموسيقية لـ “العرب اليوم” قبل أيام إنها تعرضت للإهانة والانتقاد لتدخلها فِيْ أزمة الفنانة أمل ماهر التي احتلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. .

وأضافت نادية أنها تعرضت للإهانة والسب من قبل جمهُورها على فِيْسبوك لتدخلها فِيْ أزمة الفنانة أمل ماهر رغم عضويتها فِيْ اتحاد المهن الموسيقية ومن الطبيعي أن تتدخل.

وأشارت الفنانة إلَّى أنها تواصلت مع شقيق الفنانة أمل ماهر ووالدتها لطمأنتها، وأخبرتها بأنها بخير وأنها ستتصل بها قريبًا.

وأضافت نادية مصطفى أن شقيق أمل ماهر أخبرها أن الفنانة المفقودة ستلتقي بها قريبًا فِيْ منزلها، لكنها لم تحدد مَوعِدًا ولم تتصل بها مجددًا، قائلة “لو كانت أمل ماهر بحاجة لكانت هِيْ السبب. ” الأم والأخ الذي قال أنه بخير.