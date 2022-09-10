هل هناك معونات مادية وعلاجية لجميع المواطنين المحتاجين بدعم من الملك سلمان خادم الحرمين

يسعى خادم الحرمين الشريفِيْن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وحفظه، لتوفِيْر الحياة الكريمة لجميع المواطنين السعوديين، وتقديم المساعدة المالية من الديوان الملكي السعودي، والمتمثل فِيْ تقديم المساعدات الإنسانية. والمساعدات المالية العلاجية والمساعدات الزوجية والإعفاء من الديون واحتياجات الأسرة. لذلك، يبحث العديد من المتعثرين عن خطوات لتقديم طلب للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 1444.

خطوات طلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي 1444

أعلن خادم الحرمين الشريفِيْن عن إطلاق رَابِطْ إلكتروني يتلقى من خلاله الفقراء والمحتاجين والمحرومين اقتصاديًا وذوي الدخل المحدود طلبات المساعدة الإنسانية، ويتم استقبال الطلبات باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول عبر الإنترنت.

افتح موقع الويب الخاص بك فِيْ الديوان الملكي السعودي.

انقر فوق قائمة الخدمات فِيْ الصفحة الرئيسية.

اختر الخدمات الإلكترونية من القائمة فِيْ الوجهة الرئيسية للموقع.

انقر فوق المساعدة الإلكترونية.

اكتب طلبًا للمساعدة ووضح الأسباب التي أدت إلى الذهاب إلى الديوان الملكي السعودي، بعد تقديم الشكر والثناء والتحية لخادم الحرمين الشريفِيْن.

أدخل البيانات الشخصية ورقم الهُوية الوطنية ورقم الهاتف وعنوان السكن.

إرفاق نسخة من DNI.

أرسل الطلب.

تتم ة الطلب والتحقق من الأهلية.

شُروطْ طلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي 1444 هـ

حدد الديوان الملكي السعودي عددًا من الشُروطْ التي يجب توافرها فِيْ الفئات المؤهلة للحصول على الدعم المقدم من الديوان الملكي السعودي، ولن يتم قبول أي من الطلبات المقدمة إلا بعد التحقق من أهلية مقدم الطلب، ويتم تمثيل هذه الشُروطْ. على النقاط التالية