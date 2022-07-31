هل وثيقة العمل الحر تؤثر على الضمان الاجتماعي المطور السعودي

هل تؤثر وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي المطوّر فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة يعتبر هذا السؤال من أهم وأهم الأسئلة التي يطرحها عدد كبير من الأشخاص من المملكة العربية السَعُودِيْة الذين يستفِيْدون من التأمين ويرغبون فِيْ استخراج وثيقة عمل مستقل لأي مهنة، وفِيْما يلي من خلال موقع ثقافني، سيتم توضيح ما إذا كان الحصول على وثيقة العمل الحر يحرم المواطن فعليًا من الدعم الأمني ​​أم لا بالتفصيل.

هل تؤثر وثيقة العمل الحر على الضمان

الجواب لا أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة الضمان الاجتماعي أن وصول المواطنين إلى المنتسبين والمستفِيْدين من الدعم الأمني ​​بأشكاله المختلفة لا يمنع استمرار الحق فِيْ صرف الضمان الاجتماعي، المالك بانتهاك الشُروطْ الأساسية الأخرى المتعلقة بالحصول على الضمان.

شُروطْ الحصول على وثيقة العمل الحر

أهم الشُروطْ المطلوبة لاستخراج وثيقة العمل الحر لأي شخص طبيعي هِيْ الآتي

التمتع بالجنسية السَعُودِيْة أو الإقامة داخل المملكة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر (18) عامًا.

من الضروري أن يكون لديك حساب نشط على منصة أبشر.

طلب وثيقة العمل الحر

يمكن تقديم طلب وثيقة العمل الحر من خلال الخطوات التالية

يصل المستفِيْد مباشرة إلى رَابِطْ موقع منصة العمل الحر https//freelance.sa/

ثم انقر فِيْ الجزء السفلي من الشاشة على أيقونة (إصدار المستند).

تسجيل الدخول بالبيانات من بوابة الوصول الموحدة الوطنية.

أدخل البيانات المطلوبة لإكَمْال باقي خطوات التسجيل على المنصة.

حدد برنامج العمل المستقل المناسب من قائمة الوَظْائِفْ المستقلة المتاحة على المنصة.

البدء فِيْ تحميل جميع المستندات وإرفاق جميع المستندات المطلوبة للتسجيل.

بعد إكَمْال الخطوات المذكورة أعلاه بنجاح، انقر فوق إصدار مستند مستقل.

هنا سيتم إصدار الوثيقة رسميًا فِيْ غضون فترة زمنية قصيرة بعد التأكد من مطابقة وصحة جميع البيانات المذكورة فِيْ طلب استخراج المستند.

ميزات المستند المستقل

من أهم فوائد ومزايا استخراج مستند العمل المستقل ما يلي