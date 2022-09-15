هل وجدت أفلام المهرجانات المستقلة ضالتها عبر المنصات

يهتم المشاهد بالأعمال التي تعرض فِيْ دور السينما، حيث أنها تتنوع بين الكوميديا ​​والحركة والإرهاب وغيرها، ويستهدف مخرجوها أعلى نسبة من الجمهُور لتحقيق الأرباح، بينما يدعو البعض إلَّى عرض أعمال ذات قيمة وقيمة. حَقيْقَة الحياة .. ولكن “لا حياة لمن ينادون”.

لا تحظى العديد من الأعمال السينمائية بشعبية بين الجماهِيْر، على الرغم من أن محتواها فِيْ الغالب من واقع المجتمع ويمس الكثيرين، إلا أن هذه الأعمال لا تجد دعاية كافِيْة للوصول إلَّى المشاهد، لأنها صنعت بميزانية محدودة رغم أن بعضها يتم عرضها فِيْ مهرجانات الأفلام، على أمل الحصول على جائزة أو درع يوضع فِيْ خزانة صانعي الأفلام.

أفلام ومنصات مستقلة

تسمى هذه الأعمال (الأفلام المستقلة)، أي ليس لها عَنّْصر تجاري، حيث وصل معظمها إلَّى جمهُور المهرجان فقط، بسبب قلة الميزانية.

على الرغم من عرض بعض الأفلام فِيْ دور العرض، إلا أنها لا تدوم طويلاً مثل الأفلام التجارية الأخرى، ومنذ ذلك الحين، واجهت الأفلام المستقلة خيارًا يتمثل فِيْ عرضها على المنصات الرقمية التي اكتسبت شعبية كبيرة فِيْ الآونة الأخيرة.

ما سبب عدم انتشار السينما المستقلة

فِيْ السطور التالية، قامت “العرب اليوم” باستطلاع رأي النقاد حول سبب عدم وصول الأفلام المستقلة إلَّى الجمهُور بالطريقة المطلوبة، وما هِيْ المنصات الرقمية التي تمثل نافذة لهم لاكتساب ميزة فِيْ المسابقة، وكذلك معرفة العوامل. فِيْ عداد المفقودين ليكونوا قادرين على مواكبة نظرائهم فِيْ السينما التجارية.

احذر من المنصات غير المرخصة

قال الناقد السينمائي أحمد سعد الدين إن المنصات الرقمية تقبل الأفلام المستقلة لأنها حققت نجاحا كبيرا فِيْ المهرجانات المحلية والدولية وحصلت على جوائز خاصة أنه لا يوجد وقت لعرضها فِيْ دور العرض بسبب أزمة التوزيع ومن خلال الموقع الرسمي من الطبيعي أن نظهر لهم من خلال المنصات التي تسعى لإظهار أعمال مستقلة ناجحة، حيث تشارك بعض المنصات فِيْ إنتاج الأعمال الفنية.

وأضاف سعد الدين أنه لا يمكن التأكد من أن المنصات الرقمية ستنافس بقوة عرض الأفلام المستقلة، لأن بعضها لا يتمتع بالشهرة وعدد مشتركي “نتفليكس” و “شهِيْد” و “أو إس إن”. “.، ومجموعة من المنصات غير المعروفة تلتقط أفلامًا ممزقة وتعرضها بشكل غير قانوني. .

وشدد أحمد سعد الدين على ضرورة تقييم منصات الأعمال الفنية قبل عرضها، فقد يروج الفِيْلم لعادات مرفوضة فِيْ العالم العربي، مثل الشذوذ الجنسي.

إبراز المواهب

وقال الناقد الفني طارق الشناوي إن المنصات تمثل نافذة للمبدعين فِيْ بعض الأحيان وللنيابة العامة فِيْ أخرى.

وأوضح الشناوي أن عرض 5 أفلام عربية على منصة “أفلامنا” هذا الشهر يعد إيجابيا، حتى لو وصل اثنان منهم فقط إلَّى المستلم.

وأشار الناقد المصري إلَّى أن المنصات ستحرك المياه الراكدة، من خلال الاهتمام والتركيز على المواهب، بالإضافة إلَّى إعادة أسماء الفنانين حتى تعود للظهُور بعد اختفائهم كَمْا حدث فِيْ مسلسل “منعطف خطير”. . ” أن أحمد ماهر عاد للتمثيل بعد غياب سنوات، ومسلسل “الليل والليل”. فِيْه ”، الذي أعاد زينة وسماح أنور، وكشف موهبة أبي يوسف.

وأكد الشناوي أن هذا لا يعَنّْي أن كل ما تقدمه المنصات “رائع”، لكن إذا وصلنا إلَّى نسبة 25٪ فهذا جيد، فهذه نسبة جيدة.

ورأى الشناوي أن وسائل التواصل الاجتماعي ستساعد فِيْ دعم الأفلام المستقلة من خلال الإعلانات، مشيرًا إلَّى أن الجمهُور هُو من يقوم بالدعاية للمنصات فِيْ الفترة الحالية، عَنّْدما يتم الحديث عَنّْها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحاجة إلَّى نجم جماعي

من جانبها، أشارت الناقدة الفنية ماجدة خير الله إلَّى أن المنصات الرقمية ستكون حافزًا قويًا للأفلام المستقلة للوصول إلَّى الجمهُور، حيث تلعب دورًا كبيرًا فِيْ الدراما.

وقال خيرالله إن الكادر عادة ما يعمل كثيرا فِيْ السينما المستقلة، ولهذا تشارك فِيْ المهرجانات وتحصل على جوائز، لكنها لا تستقبل دور السينما التي تستقبلها أو تستضيفها، وإذا حصلت لا تحصل على استمرارية.

وأضاف الناقد المصري أن الأفلام المستقلة لا تصل إلَّى شريحة كبيرة من الجمهُور لأنها ليست تجارية وليس لها ظهُور نجوم مشهُورين، لذا فهِيْ بحاجة إلَّى دعاية جيدة، رغم أن مشاركتها فِيْ المهرجانات الكبيرة هِيْ أكبر دعاية لها. ، لكن نجومها ليسوا علنيين، وهذا ما هِيْ الأزمة الحقيقية.