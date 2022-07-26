هل وجود الصراصير في البيت يدل على السحر ،وهناك مجموعة كبيرة المنتشرة في الوطن العربي وهي تعتبر من المعتقدات الموروثة حول تواجد الحشرات بشكل عام في المنزل، فعادة ما يقول الناس أن وجود الصراصير في البيت يشير الى الغيرة مثلاً بين الزوج والزوجة أو بين أحد وآخر من بين أفراد العائلة، والعناكب تدل على وجود مال كثير مدفون في المنزل، كما أن البعوض يدل على أن أصحاب المنزل مصابون بالكبر.

هل وجود الصراصير في المنزل من علامات السحر

تعتبر الصراصير من الحشرات الزاحفة التي تعيش داخل المنزل أو خارجه.

تتغذى الصراصير على فضلات الطعام وتعتبر ضارة للإنسان.

إذا كان هناك القليل من الصراصير داخل المنزل فهذا طبيعي ويتم العلاج بواسطة بعض المواد التي تساعد في التخلص من الصراصير مثل الكيماويات.

في حالة وجود الصراصير بأعداد كبيرة داخل المنزل فإن هذا الأمر يجعل سكان المنزل يشعرون بالقلق، خاصة أن هناك بعض الأقوال التي تشير إلى أن وجود الصراصير في المنزل يدل على السحر، ولكن إذا وجدت البعض أشياء أخرى بجانب وجود الصراصير، مثل كثرة الخلافات والخلافات المستمرة بين أفراد الأسرة، وغيرها من الأمور.

وهناك شائعات أخرى تشير إلى أن وجود عدد كبير من الصراصير داخل المنزل يعني أن أحد أفراد الأسرة يشعر بالغيرة في قلبه من باقي الأفراد، لكن هذه الشائعات لم تثبت بشكل كامل.

أسباب وجود الصراصير في المنزل

بعد أن عرفنا إجابة السؤال هل وجود الصراصير في المنزل يدل على السحر، سنعرض لك بعض الأسباب والعوامل التي تساعد على وجود الصراصير في المنزل

تكثر الصراصير في المنزل إذا وجدت فضلات الطعام مكشوفة سواء في المطبخ أو في سلة المهملات، حيث تعتبر بقايا الطعام مصدر طعام الصراصير، مما يجعل هذا المكان بيئة جيدة للصراصير لتنمو وتتكاثر.

إذا كانت نوافذ وأبواب المنزل مفتوحة فهو مدخل جيد للصراصير.

إذا كانت خزانات الصرف الصحي بالمنزل مفتوحة باستمرار، فهذا يساعد الصراصير على نقلها في جميع أنحاء المنزل.

إذا كان هناك العديد من الأماكن في المنزل التي تتميز بارتفاع نسبة الرطوبة، فهو مكان جيد لتعيش فيه الصراصير، وبالتالي يجب التخلص منه فورًا.

عدم الاهتمام بغسل الأطباق فور تناولها وتركها في المطبخ يؤدي إلى تكون الفطريات والبكتيريا مما يساعد في وجود الصراصير في المطبخ وانتشارها في جميع أنحاء المنزل.

قلة التهوية الجيدة للمنزل ودخول الشمس يؤدي إلى رطوبة المكان وانتشار الصراصير.

عيوب وجود الصراصير في المنزل

وجود الصراصير في المنزل مضر جدا للعائلة كلها كغيرها من الحشرات وذلك للأسباب التالية

تعتبر الصراصير من الحشرات السامة، والتي عند وجودها على أي سطح وفي أي مكان يمكنها نقل سمومها إليها، وهذا يشكل خطراً صحياً كبيراً، حيث تسبب التسمم الغذائي.

أثبتت بعض الدراسات أن لعاب الصراصير يحتوي على مواد ضارة تسبب العديد من الأمراض مثل الاحتقان والربو وخاصة للأطفال والعطس.

في حالة انتشار الصراصير في المطبخ ووجودها في أواني الطبخ مثل كرات المطبخ وأواني الطبخ، فعند استخدام هذه الأشياء في تحضير الطعام ينتقل السم إلى الطعام ومنه إلى جسم الإنسان.

المصدر الرئيسي للصراصير هو الأماكن المتسخة والملوثة، والتي تتميز برائحتها الكريهة، وبالتالي عندما تدخل الصراصير المنزل فإنها تنقل هذه الروائح معها، مما يجعل رائحة المنزل كريهة.

طرق التخلص من الصراصير بالمنزل

يبحث الكثير من الناس عن طرق للقضاء التام على الصراصير من المنزل، وعدم العودة مرة أخرى، فلماذا لا، فالصراصير حشرات ضارة للإنسان يجب القضاء عليها بالفعل منذ بداية وجودها في المنزل، وإليك طرق الحصول عليها تخلص من الصراصير

طريقة صودا الخبز مع السكر

تعتبر صودا الخبز قاتلًا للصراصير، ويتم خلط كمية من السكر مع الصودا حتى تنجذب الصراصير إلى هذا الخليط.

يمكن تحضير ذلك من خلال الخطوات التالية

يجب خلط حوالي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع ملعقة كبيرة من السكر.

ضع هذا الخليط في حاويات.

وزع هذه الحاويات في الأماكن التي تلاحظ وجود صراصير فيها، مثل أدراج المطبخ، وتحت الموقد، وتحت الثلاجة، وعلى أبواب المنزل.

للتخلص من الصراصير بشكل دائم وسريع، يجب وضع وعاء صغير مخصص لهذه العملية، ويحتوي على كمية من الماء، حتى تشرب الحشرة منه بعد تناول خليط صودا الخبز، حيث يعمل هذا على قتل الصراصير بسرعة.

جل النفطي

الفازلين آمن جدا وفعال في قتل الصراصير. يتم تحضير هذه الوصفة بالطريقة التالية

ضعي ملعقتين كبيرتين من الفازلين في وعاء صغير.

أضيفي حوالي ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الدقيق إلى الفازلين وقلبي جيدًا.

ضع الحاوية ومحتوياتها في المكان الذي توجد فيه الصراصير، وستلاحظ أن الصراصير ستنجذب إليها وتموت بعد بضع دقائق.

مبيدات الآفات

يمكن القضاء على الصراصير من المنزل باستخدام المبيدات الحشرية سواء كانت مساحيق أو بخاخات.

أوراق الغار

نبات الغار من النباتات التي لها رائحة تتميز بصد الصراصير، حيث لا تستطيع الصراصير تحمل هذه الرائحة، وبالتالي يتم استخدام هذا النبات سواء كان جافًا أو طازجًا.

يستخدم ورق الغار بوضعه في أماكن وجود الصراصير بالمنزل، وهذه الطريقة من الطرق الآمنة للتخلص من الصراصير.

الماء والصابون

يمكن إزالة الصراصير بالماء والصابون باتباع الخطوات التالية

اخلطي كمية من كوبين من الماء مع القليل من الصابون، إما صابون استحمام أو سائل لتنظيف الأواني.

ضع الخليط السابق في بخاخ، ثم رشه في الأماكن التي توجد بها الصراصير.

لا تستطيع الصراصير تحمل رائحة السائل وتختنق بسرعة وتموت.

زيوت عطرية

على الرغم من الرائحة الجميلة للزيوت الأساسية، إلا أن الصراصير تكره هذه الرائحة ولا تستطيع تحملها. لذلك تعتبر الزيوت العطرية من أفضل المواد لقتل الصراصير ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

امزج كمية من الزيت العطري، سواء كان زيت اللافندر أو زيت الأرز أو إكليل الجبل، مع بعض حمض البوراكس وصودا الخبز.

بعد الخلط، أحضر قطعة من القطن وبللها بهذا المحلول، ثم ضعها في الأماكن التي توجد بها الصراصير.

بعد نصف ساعة ستلاحظ اقتراب الصراصير من قطع القطن وتموت.

ليمون

الليمون نبات حمضي يساعد في القضاء على الصراصير بشكل طبيعي وآمن لأفراد الأسرة. يستخدم الليمون للتخلص من الصراصير بالطريقة التالية

اعصر بعض الليمون مع القليل من الماء.

اغسل أرضيات المنزل الذي توجد فيه الصراصير بهذا الماء.

يمكن أيضًا رش هذا الخليط في زوايا الغرف التي توجد بها الصراصير.

هناك مجموعة كبيرة من المعتقدات حول أن الصراصير إشارة كبيرة و واضحة على عدم رضا الله على العبد، وإن بعض الحشرات من أسباب عدم رضا الله على الناس وأن ذلك لابتلاء عظيم، وأن يجب الرجوع الى الله عز وجل لكي ترحل الحشرات عن البيت علما ان الواقع أن يجب أن يعود المرء لله عز وجل في الرخاء والشدة.