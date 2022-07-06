هل وقع لاتحاد جدة كواليس مثيرة في مستقبل طارق حامد

يستعد لاعب وسط الزمالك طارق حامد للانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، بصفقة انتقال مجانية، بعد انتهاء عقده مع وايت كاسل نهاية الموسم الحالي.

وزعمت تقارير إعلامية أن طارق حامد وقع عقودًا للانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي لمدة موسمين، مع تفضيل التمديد لموسم آخر بصفقة انتقال مجانية سنوية بقيمة 2 مليون دولار، وتم الإعلان رسميًا خلال ساعات.

وفي سياق متصل، يواصل مسئولو نادي الزمالك تحركاتهم القوية، من أجل التعاقد مع لاعبين من الكفاءات العالية، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، في ظل النقص العددي في الفريق هذا الموسم بسبب تعليق التسجيل لفترتين.

عمرو السيسي لاعب خط وسط الطليعة، من أكبر الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء، لدعم خط الوسط في مواجهة رحيل طارق حامد الوشيك، خاصة بعد ظهور السيسي بمستوى متميز هذا الموسم مع فريق عسكري.

وعلمت كورة 365 من مصادر مقربة من اللاعب عمرو السيسي، أن الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب، تمهيدًا للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن اللاعب عمرو السيسي وقع رغبة في الالتحاق بصفوف القلعة البيضاء للالتحاق بصفوفها، على أن يدخل مسئولو الأبيض في مفاوضات مع قيادة الفريق العسكري لحسم الاتفاق بشكل رسمي.