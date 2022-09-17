هل ولدت خطة بروكسل لخفض أسعار الطاقة “ميتة”.. تشابكات غامضة

تواجه خطة بروكسل لخفض أسعار الطاقة فِيْ جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي معارضة من الصناعات لكونها غامضة للغاية.

ومن قبل الدول الأعضاء، لعدم السماح بمرونة كافِيْة لحساب أسواق الطاقة الوطنية.

تتضمن مقترحات الاتحاد الأوروبي لمعالجة ارتفاع أسعار الغاز والطاقة وخطر انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء فرض ضريبة غير متوقعة بقيمة 140 مليار يورو على منتجي الطاقة، والتي سيتم إعادة توزيعها بين المستهلكين والشركات وتخفِيْض إلزامي فِيْ ذروة استخدام الكهرباء.

القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

لكن القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل إنتاج الألمنيوم والفولاذ، قالت إن الخطط لن تفعل الكثير لتخفِيْف الأسعار المرتفعة الحالية التي أغلقت أجزاء كبيرة من الصناعة.

ونقلت وسائل إعلام أوروبية مثل فاينانشيال تايمز عَنّْ أكسل إيجيرت، المدير العام لاتحاد الصلب الأوروبي يوروفر، قوله إن الإجراءات “من غير المرجح أن توقف الاتجاه الحالي لتخفِيْضات الإنتاج وتسريح العمال المؤقت”.

فِيْ الأسبوع الماضي، قالت هِيْئة الألمنيوم الأوروبية إن جهُود بروكسل “لم تكن كافِيْة” لمعالجة ارتفاع أسعار المدخلات التي نتجت عَنّْ “التسلح” الروسي للطاقة، مضيفة أنها “لن تنقذ صناعة الألمنيوم من المزيد من تخفِيْضات الإنتاج والوظائف”. الخسائر وربما الانهِيْار الكامل “.

ويريد العديد من الدول الـ 27 الأعضاء فِيْ الاتحاد الأوروبي أن يكون التخفِيْض الإلزامي المقترح فِيْ الطلب على الكهرباء، المحدد بنسبة 5٪ من ذروة الاستخدام، اختياريًا.

تساءل آخرون عَنّْ كَيْفَِيْة تحديد ساعات الذروة للطلب على الكهرباء ويقاومون إمكانية المزيد من التنظيم.

ناقشت الدول الأعضاء الخطط يوم الخميس الماضي وقدمت تعديلات على النص القانوني خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسيجتمع وزراء الطاقة للاتفاق على الاقتراح النهائي فِيْ 30 سبتمبر.

خلافات وطنية حول خطة بروكسل

لكن الخلافات الوطنية تهدد بإبطاء الاتفاق على الإجراءات ؛ تتمتع هُولندا بسوق كهرباء متحرر، مما يجعل فرض الضرائب على مولدات الطاقة غير الغازية أمرًا صعبًا.

فِيْ حين حذرت لوكسمبورغ وليتوانيا ولاتفِيْا، وهِيْ مستوردة صافِيْة للكهرباء، من أنه مع عدم وجود مولدات، لن يحصلوا على أي دخل طارئ ما لم تشارك الدول المجاورة عائدات الضرائب.

بولندا من بين الدول التي أثارت قضية الضرائب غير المتوقعة، والتي وصفتها اللجنة بأنها “سقف الإيرادات” لشركات توليد الطاقة غير الغازية، وضريبة منفصلة أو “مساهمة مشتركة” على شركات النفط والغاز الكبرى.

كلفت جمهُورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، المفوضية بوضع آليات للحد من أسعار الغاز وتوفِيْر دعم السيولة لشركات الطاقة التي تواجه طلبات ضمانات شديدة.

وناقشت المفوضية فِيْ وقت سابق وضع سقف لأسعار الغاز الروسي فقط، لكن الفكرة قوبلت بمعارضة شديدة من دول مثل النمسا، التي لا تزال تتلقى 50 بالمئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا وتخشى الانتقام.

وقال العديد من الدبلوماسيين فِيْ الاتحاد الأوروبي إن الزخم يتنامى بين بعض الدول الأعضاء لتحديد سقف سعر إجمالي للغاز المستورد، لكن لا توجد مؤشرات على اتفاق بشأن كَيْفَِيْة عمل ذلك.